اعتراض شدید کادرفنی و هواداران ملوان به داور بازی با چادرملو

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های چادرملو و ملوان در ورزشگاه تختی تهران در شرایطی برگزار شد که این مسابقه با حاشیه‌های فراوانی همراه بود. در اواخر بازی، محمد پاپی بازیکن ملوان با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد تا شرایط برای شاگردان مازیار زارع دشوار شود. این تصمیم داور با اعتراض شدید نیمکت و کادر فنی ملوان همراه بود و سرمربی این تیم نیز نسبت به قضاوت داور و حتی تصمیم سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) واکنش تندی نشان داد.

حاشیه‌های مسابقه تنها به این صحنه ختم نشد. پس از اخراج بازیکن ملوان، درگیری لفظی میان یکی از افراد حاضر در زمین مسابقه با هواداران تیم ملوان شکل گرفت. این موضوع سبب شد تا تماشاگران انزلی‌چی به شدت اعتراض کنند و جو سکوها ملتهب شود. اعتراضات هواداران باعث تنش در کنار زمین شد و به درگیری میان بازیکنان ذخیره ملوان، هواداران این تیم و مأموران نیروی انتظامی کشیده شد.

با دخالت نیروهای انتظامی، این درگیری‌ها کنترل شد اما فضای متشنج سکوها و حواشی به وجود آمد.