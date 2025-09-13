  1. بین الملل
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا: کاراکاس هرگز تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد

معاون رئیس جمهور ونزوئلا گفت: ایالات متحده با تحریم‌های اقتصادی غیرانسانی خود آسیب‌های فراوانی به مردم ونزوئلا وارد کرده است، اما کشور ما هیچ‌گاه تسلیم نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «دلسی رودریگز» معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا با انتقاد شدید از اقدامات واشنگتن گفت: دولت آمریکا باید فوراً مزاحمت‌های نظامی علیه ونزوئلا و آزار و اذیت ماهیگیران ما را متوقف کند.

وی افزود: ایالات متحده با تحریم‌های اقتصادی غیرانسانی خود آسیب‌های فراوانی به مردم ونزوئلا وارد کرده است، اما کشور ما هیچ‌گاه تسلیم نخواهد شد و در هر شرایطی از حق خود برای صلح دفاع خواهد کرد.

رودریگز تأکید کرد: ونزوئلا متحد و یکپارچه از استقلال و وحدت ملی خود پاسداری می‌کند و در برابر فشارها ایستادگی خواهد کرد.

