به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «دلسی رودریگز» معاون رئیسجمهور ونزوئلا با انتقاد شدید از اقدامات واشنگتن گفت: دولت آمریکا باید فوراً مزاحمتهای نظامی علیه ونزوئلا و آزار و اذیت ماهیگیران ما را متوقف کند.
وی افزود: ایالات متحده با تحریمهای اقتصادی غیرانسانی خود آسیبهای فراوانی به مردم ونزوئلا وارد کرده است، اما کشور ما هیچگاه تسلیم نخواهد شد و در هر شرایطی از حق خود برای صلح دفاع خواهد کرد.
رودریگز تأکید کرد: ونزوئلا متحد و یکپارچه از استقلال و وحدت ملی خود پاسداری میکند و در برابر فشارها ایستادگی خواهد کرد.
