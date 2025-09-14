به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که روز شنبه پنج فروند جنگنده پیشرفته اف -۳۵ ایالات متحده در پایگاه نظامی سابق روزولت رودز در جزیره پورتوریکو فرود آمدند.

این پایگاه که در گذشته یکی از مراکز مهم حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب به شمار می‌رفت، سال‌هاست کاربری فعال ندارد و استفاده از آن برای فرود این جنگنده‌ها توجه رسانه‌ای را به دنبال داشته است.

هنوز جزئیاتی درباره هدف از انتقال این جنگنده‌ها یا مأموریت احتمالی آن‌ها منتشر نشده است.

این تحول پس از آن صورت می‌گیرد که معاون رئیس جمهوری ونزوئلا گفت: ونزوئلا هرگز تسلیم آمریکا نخواهد شد.