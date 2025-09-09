افشاگری مادورو درباره علت اصلی آمریکا برای ایجاد تشنج در منطقه کارائیب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا می‌گوید که دلیل اصلی آمریکا برای اعزام و استقرار نیرو در منطقه کارائیب، ذخایر نفت و گاز طبیعی ونزوئلا است.

مادورو در گفتگو با راشاتودی اظهار کرد: ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد که هم‌اکنون به دلیل فناوری‌های جدید اکتشاف، افزایش هم یافته است.

وی افزود: ما چهارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را داریم که در سراسر منطقه کارائیب گسترده شده و به همین دلیل است که آنها ناوهایشان را به آنجا اعزام کرده‌اند.

رئیس جمهور ونزوئلا در توضیح افزایش حضور و فعالیت نظامی آمریکا در منطقه اضافه کرد: ما همچنین شاید بزرگ‌ترین ذخایر طلای جهان را داشته باشیم و این همه ماجرا نیست! پای ۳۰ میلیون هکتار خاک حاصلخیز و آب هم در میان است.

«پم باندی» دادستان کل آمریکا به‌تازگی برای اطلاعات منجر به بازداشت مادورو جایزه ۵۰ میلیون دلاری تعیین کرد. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مادورو را به سرکردگی «کارتل خورشیدها/Cartel de los Soles» متهم کرده است. این اقدام دادستان کل آمریکا بلافاصله با اعزام چندین ناو جنگی آمریکایی به منطقه کارائیب به بهانه مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر در این منطقه همراه شد.

رئیس جمهور ونزوئلا در بحبوحه تشدید حضور نظامی آمریکا در نزدیکی آب‌های این کشور، دیروز از استقرار ۲۵ هزار نیروی دیگر در امتداد ساحل ونزوئلا خبر داد. مادورو تاکید کرد که هدف اصلی بسیج نیرو صیانت از حاکمیت و امنیت ملی ونزوئلا و مبارزه برای صلح است.