به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به حمله رژیم صهیونیستی به قطر واکنش نشان داد.

وی افزودک ما همبستگی خود را با قطر و امیر این کشور در برابر حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اعلام می داریم.

رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه با اشاره به آمادگی وئزوئلا برای مقابله با هرگونه تحرکات آمریکا علیه این کشور تصریح کرد: مردم ونزوئلا آماده مقابله با آنچه هستند که باید با آن مقابله و رویارویی کنند. امپریالیست‌ها متوجه نیستند که انقلاب بولیواری به یک نیروی جمعی قدرتمند تبدیل شده است.

مادورو تاکید کرد: میلیون ها مرد، زن و جوان ونزوئلایی آماده نبرد و رویارویی با متجاوزان آمریکایی هستند.

از سوی دیگر دلسی رودریگز معاون رئیس جمهور ونزوئلا در جریان اجرای طرح جامع دفاعی با عنوان «استقلال ۲۰۰، مقاومت فعال و تهاجم دائمی» در ایالت سوکره، نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه این کشور هشدار داد و گفت: هر حمله نظامی به ونزوئلا، کل قاره آمریکا را به نحوی که تاکنون تجربه نشده است، بی‌ثبات خواهد کرد.

رودریگز با اشاره به تحرکات نظامی ایالات متحده و برخی کشورهای همسایه در نزدیکی مرزهای ونزوئلا، بیان کرد: حتی به تعرض به خاک ما فکر هم نکنید.

وی تاکید کرد: ونزوئلا در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد و از تمام ظرفیت‌های نظامی و مردمی برای دفاع از حاکمیت ملی خود استفاده خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه خاطرنشان کرد که هدف اصلی تهدیدهای اخیر علیه ونزوئلا، تضعیف استقلال سیاسی این کشور و تسلط بر منابع طبیعی آن است.

به نوشته تارنمای نیوز دِی، همزمان با این اظهارات نیروهای نظامی ونزوئلا با مشارکت شبه‌نظامیان ملی بولیواری عملیات گسترده‌ای را در ایالت دلتا آماکورو این کشور شامل گشتزنی دریایی، کنترل سرزمینی و تمرین‌های تاکتیکی در نزدیکی مرزهای آبی با ترینیداد و توباگو آغاز کردند.

پیت هگست وزیر دفاع آمریکا (رئیس پنتاگون) پیشتر با بیان اینکه عملیات نظامی واشنگتن علیه قاچاقچیان مواد مخدر ادامه خواهد داشت و نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا باید در این زمینه تصمیم گیری کند، در اظهاراتی مداخله جویانه درباره کاراکاس گفت: تغییر حکومت به تصمیم ریاست‌جمهوری بستگی دارد و ما به همراه ارتش کاملاً آماده هستیم.

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیش از این در مصاحبه با فاکس نیوز درباره حمله ارتش آمریکا به یک قایق در دریای کارائیب جنوبی، گفت: ما دیگر تماشاگر نخواهیم بود که این گروه‌ها به راحتی در کارائیب رفت و آمد کنند. گروه ترن د آراگوا ونزوئلا نه تنها به قاچاق مواد مخدر بلکه به قاچاق اسلحه و انسان نیز معروف است و رئیس جمهور آمریکا تشخیص داده است که سازمان‌های مواد مخدر و تروریستی تهدیدی برای امنیت ملی هستند. نیازی نیست دلیلش را برای شما توضیح دهم.