به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسترانیوزموندو، هم‌زمان با افزایش تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا، بیش از ۱۰۰ نماینده بین‌المللی از ۲۱ کشور به کاراکاس، پایتخت، ونزوئلا آمدند تا در پنجمین کنگره حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) و چهارمین کنگره جوانان PSUV (JPSUV) شرکت کنند.

این فراخوان در لحظه‌ای حیاتی و بسیار مرتبط برای این کشور کارائیبی مطرح می‌شود، زمانی که تهدیدها علیه حاکمیت آن به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود.

کمک‌های بین‌المللی بخشی از خطوط عملیاتی تعریف شده توسط رهبری ونزوئلا است که آمادگی برای مقابله با هرگونه تلاش برای تجاوز خارجی را ضروری می‌داند.

در ادامه تشدید تنش‌ها بین ونزوئلا و آمریکا در پی اعزام ناوهای جنگی واشنگتن به آب‌های نزدیکی کاراکاس، امروز یکشنبه پرسنل یکی از ناوهای آمریکایی به قایقی ماهیگیری متعلق به ونزوئلا یورش بردند.

به نوشته آسوشیتدپرس، کاخ سفید به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر درباره این حادثه پاسخی نداده است.

پس از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست برای اعزام ناوهای جنگی به دریای کارائیب و سواحل ونزوئلا با ادعای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر، تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس تشدید شده است.

یوان گیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «پرسنل ناوشکن نیروی دریایی آمریکا به طور غیرقانونی و خصمانه وارد یک قایق ماهیگیری ونزوئلایی شده و ۱۸ نیروی مسلح که هشت ساعت در این قایق ماندند، از برقراری تماس و انجام فعالیت‌های عادی ماهیگیران ممانعت به عمل آوردند. آنها در ادامه با اسکورت نیروی دریایی ونزوئلا آزاد شدند.»

به گفته گیل، این قایق ماهیگیری با مجوز وزارت شیلات در حال انجام فعالیت بوده است. وزارت خارجه ونزوئلا حین اعلام این بیانیه از سوی وزیر خارجه کاراکاس، ویدئویی کوتاه از ماهیگیران که در آن بخش‌هایی از ناو آمریکایی قابل رؤیت بود را منتشر کرد.

وزیر خارجه ونزوئلا با اشاره به اینکه هدف آمریکا «پافشاری بر سیاست شکست‌خورده تغییر رژیم در ونزوئلاست» افزود: آنهایی که دستور چنین اقدامات تحریک‌آمیزی را می‌دهند، به‌دنبال حادثه‌ای برای تشدید تنش نظامی در کارائیب هستند.

وی این حادثه را «غیرقانونی» و «نامشروع» توصیف کرد و هشدار داد که ونزوئلا در برابر هر گونه اقدام تحریک‌آمیز از حاکمیت خود دفاع خواهد کرد.

بیانیه وزارت خارجه ونزوئلا چند روز پس از آن منتشر شده است که ترامپ گفت آمریکا به یک کشتی حامل مواد مخدر حمله کرده و ۱۱ نفر را کشته است. به ادعای ترامپ، این کشتی از مبدا ونزوئلا در حال انتقال اعضای باند «ترن دِ آراگوآ» بوده است اما دولت ترامپ هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد!

دولت ترامپ همچنین نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را به رهبری یک کارتل مواد مخدر برای انتقال مواد به خاک آمریکا متهم و جایزه ۲۵ میلیون دلاری برای دستگیری وی را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.