واکنش چین به حضور نظامی آمریکا در نزدیکی ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین اعزام و استقرار نیروهای آمریکایی در کارائیب و نزدیکی آب‌های ونزوئلا را مورد انتقاد قرار داد.

جیان تاکید کرد که حضور نظامی آمریکا در کارائیب «صلح منطقه‌ای را به شدت تضعیف می‌کند» و درباره هرگونه مداخله در امور داخلی این کشور آمریکای لاتین هشدار داد.

وی تاکید کرد: اقدام آمریکا صلح و امنیت منطقه‌ای را به شدت تضعیف کرده و نقض جدی امنیت، حاکمیت و حقوق و منافع مشروع سایر کشورها و همچنین نقض جدی قوانین بین‌الملی است.

واشنگتن اواخر آگوست ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا (یواس‌اس گریولی، یواس‌اس جیسون دانهم و یواس‌اس سمپسون) را به نزدیکی ساحل ونزوئلا اعزام کرد.

نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش اعلام کرد که ۴.۵ میلیون نفر را در قالب نیروهای شبه‌نظامی در سراسر این کشور بسیج کرده و آماده مقابله با هر نوع حمله‌ای است.

ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا دیروز گفت که آمریکا در کارائیب و نواحی نزدیک به ونزوئلا، مأموریت‌های تجسسی هوایی انجام داده است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا گفته است که ارتش این کشور آماده عملیات «تغییر رژیم» در ونزوئلاست.

دیپلمات ارشد چین اضافه کرد که آمریکا به بهانه «مبارزه با مواد مخدر» نیروهای نظامی در نزدیکی ونزوئلا مستقر، کشتی‌ها را غرق و قایق‌های ماهیگیری طرف ونزوئلایی را توقیف کرده که به ایجاد تنش در شرایط این منطقه منجر شده است.» به گفته جیان، پکن همچنین همواره از بهبود همکاری بین‌المللی برای مبارزه با جرایم فرامرزی حمایت می‌کند.

وی تصریح کرد: ما با استفاده یکجانبه از زور و هر گونه مداخله نیروهای خارجی در امور داخلی ونزوئلا تحت هر عنوان و با هر بهانه‌ای، مخالف هستیم. چین از آمریکا می‌خواهد تا مطابق قوانین بین‌المللی امنیت و آزادی کشتیرانی و منافع طرف ونزوئلایی را مختل نکند و صلح و امنیت را تثبیت کند.