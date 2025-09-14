  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۴۲

جدول خاموشی‌های برق کهگیلویه و بویراحمد در روز یکشنبه

جدول خاموشی‌های برق کهگیلویه و بویراحمد در روز یکشنبه

یاسوج- شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد جدول برنامه خاموشی‌های برق در روز یکشنبه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای جدول برنامه خاموشی‌های روز یکشنبه در این استان را اعلام کرد.

در این اطلاعیه از از عموم مشترکان کهگیلویه و بویراحمد دعوت شده توصیه می‌شود به منظور پیشگیری از آسیب به تجهیزات برقی، گیر افتادن در آسانسور یا پشت درب‌های برقی، ۵ تا ۱۰ دقیقه قبل از اعمال خاموشی‌ها تمهیدات لازم را پیش بینی کنید.‌

یادآوری می‌شود با توجه به کاهش ناترازی برق در کشور، سهمیه خاموشی استان‌ها نیز کاهش می‌یابد و بر این اساس احتمال لغو خاموشی برخی گروه‌ها، در خارج از ساعات اوج بار وجود دارد.

جدول خاموشی‌های برق کهگیلویه و بویراحمد در روز یکشنبه

جدول خاموشی‌های برق کهگیلویه و بویراحمد در روز یکشنبه


کد خبر 6588549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها