به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای جدول برنامه خاموشی‌های روز یکشنبه در این استان را اعلام کرد.

در این اطلاعیه از از عموم مشترکان کهگیلویه و بویراحمد دعوت شده توصیه می‌شود به منظور پیشگیری از آسیب به تجهیزات برقی، گیر افتادن در آسانسور یا پشت درب‌های برقی، ۵ تا ۱۰ دقیقه قبل از اعمال خاموشی‌ها تمهیدات لازم را پیش بینی کنید.‌

یادآوری می‌شود با توجه به کاهش ناترازی برق در کشور، سهمیه خاموشی استان‌ها نیز کاهش می‌یابد و بر این اساس احتمال لغو خاموشی برخی گروه‌ها، در خارج از ساعات اوج بار وجود دارد.



