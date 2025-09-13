  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۸

جدول خاموشی‌های برق کهگیلویه و بویراحمد در روز شنبه

یاسوج- شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد جدول برنامه خاموشی‌های برق در روز شنبه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد جدول برنامه خاموشی‌های روز شنبه در این استان را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آماده است، گروه‌هایی که خاموشی آنها در بازه زمانی ۱۵ تا ۱۷ و ۱۷ تا ۱۹ است در صورت نیاز شبکه، احتمال افزایش ۳۰ دقیقه‌ای زمان خاموشی وجود دارد.‌

همچنین به مشترکان توصیه می‌شود به منظور پیشگیری از آسیب به تجهیزات برقی، گیرافتادن در آسانسور یا پشت درب‌های برقی، ۵ تا ۱۰ دقیقه قبل از اعمال خاموشی‌ها تمهیدات لازم را پیش بینی کنید.

در این اطلاعیه از عموم مشترکین استان درخواست می‌شود به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند

