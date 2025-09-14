به گزارش خبرگزاری مهر، محروم بودن از نعمت بزرگ پدر و مادر شاید یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های زندگی باشد؛ آن هم وقتی هنوز کودک هستی و دنیایت پر از نیاز به محبت و آغوش امن است. کودکی که باید در پناه خانواده قد بکشد ناگهان خود را بی‌پناه می‌بیند اما در این میان، انسان‌هایی هستند که با دستان مهربانشان خانه‌ای تازه می‌سازند و به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، دوباره معنای خانواده را هدیه می‌دهند.

امروز در تهران یکی از همین چراغ‌ها روشن شد؛ «مرکز شبه‌خانواده بچه‌های آسمان نور» با حضور سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی و سید مهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف افتتاح شد. مرکزی که با حمایت خیران و با مجوز رسمی سازمان بهزیستی فعالیت خود را آغاز کرده تا خانه‌ای امن برای کودکانی باشد که به دلایل مختلف از داشتن سرپرست محروم مانده‌اند.

پیش از این، مرکز بچه‌های آسمان نور تجربه نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را در مازندران داشت و حالا نخستین مرکزش را در تهران افتتاح کرده است. ساختمان این مرکز توسط سازمان اوقاف در اختیار آنها قرار گرفته و امروز با پذیرش پنج کودک معرفی‌شده از سوی سازمان بهزیستی فعالیتش را آغاز کرد.

تجربه نگهداری از کودکان در مازندران و این بار در تهران

این خانه را محمد چراغی یکی از خیران اداره می‌کند.

وی گفت: در مازندران ۱۴ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست را نگهداری می‌کنیم و حالا در تهران ظرفیت پذیرش ۲۴ کودک را داریم. موقوفه‌ای داریم که یک مجتمع تجاری است و درآمد آن را صرف نگهداری این بچه‌ها می‌کنیم؛ دختر او نیز مربی کودکان است. او می‌گوید: اغلب بچه‌ها بدسرپرست هستند و بسیاری از آنها، والدینشان در زندان به سر می‌برند گاهی هم دیده‌ایم والدین پس از آزادی از زندان حاضر به نگهداری فرزند خود نشده‌اند. ما کودکان را تا ۱۸ سالگی و حتی تا زمان ازدواج نگهداری می‌کنیم، بیشتر کودکانی هم که در مراکز ما حضور دارند، دختران هستند.

خانه تازه، دو طبقه و روشن است با حیاطی بزرگ در مجاورت مدرسه متقین ویژه ایتام. طبقه اول شامل سالن غذاخوری و دو اتاق خواب است و در طبقه دوم، اتاق‌های بیشتری با تخت‌هایی سه‌تخته قرار دارد. همه‌چیز بوی تازگی می‌دهد: تخت‌ها، پرده‌ها، پتوها و حتی عروسک‌های رنگارنگی که روی هر تخت گذاشته شده است. دیوارهای سالن غذاخوری هم با نقاشی‌های کارتونی مزین شده‌اند.

خانه‌ای شبیه به یک خانواده

وقتی میان کودکان می‌روم، پر از انرژی و هیاهوی کودکانه اند. هرکدام با ذوق اسمشان را می‌گویند و بلافاصله اضافه می‌کنند که کلاس چندم هستند. آن‌ها می‌گویند این خانه را دوست دارند چون خلوت‌تر است، آزادترند و می‌توانند ساعت‌ها در اتاق بازی سرگرم شوند.

سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز از بخش‌های مختلف مرکز بازدید کرد. او هنگام ورود به اتاق کودکان با آن‌ها گپ و گفتی کوتاه داشت؛ نامشان را پرسید، از مدرسه‌شان گفت و شنید، و پرسید: اینجا را دوست دارید؟

حسینی در مراسم افتتاح مرکز بچه‌های آسمان نور در سخنانی گفت: در مراکز نگهداری سازمان بهزیستی از ۱۳ سالگی هدایت تحصیلی انجام می‌دهیم و نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ ساله را به سمت یادگیری مهارت‌های شغلی می‌بریم تا هنگام ترخیص در ۱۸ سالگی بتوانند با دریافت تسهیلات شغلی وارد جامعه شوند.

با افتتاح این مرکز، شمار مراکز تحت نظارت بهزیستی به ۶۶۷ مرکز رسید. همچنین مسئولان سازمان بهزیستی از رشد ۵۰ درصدی یارانه مراکز نگهداری و افزایش ۵۸ درصدی کمک‌های حمایتی به کودکان درون خانواده خبر دادند.

همچنین خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف نیز گفت: در کرج موقوفه‌ای ویژه ایتام داریم که در همکاری با بهزیستی آن را احیا خواهیم کرد. امروز هم ساختمان این مرکز در تهران به نیت ایتام و برای ایتام اختصاص یافت و ما از بهزیستی برای همراهی در این مسیر سپاسگزاریم. همچنین محمد نصیری؛ مدیرکل بهزیستی استان تهران به موضوع موقوفه‌های «شهرری» و «ذوالفقاری» اشاره کرد و گفت: در خصوص این پرونده‌ها مشکلاتی وجود دارد که قرار شد برای بررسی و رفع آن، جلسات مشترکی میان سازمان اوقاف و بهزیستی برگزار شود.

خانه بچه‌های آسمان نور تنها یک ساختمان نیست. اینجا پنجره‌ای تازه به روی کودکانی است که روزی آسمان زندگی‌شان ابری بود. این خانه شاید برایشان جایگزین آغوش مادر و سایه پدر نشود، اما بی‌شک نقطه آغازی است برای بازسازی رؤیاهای آینده تا زیر سقفی امن، کودکان بتوانند دوباره طعم خانه را بچشند. اینجا جایی است که امید آرام در دل کودکان جای می‌گیرد.