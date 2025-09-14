دستگاه قضایی گلپایگان رتبه اول استان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان جوادی، رئیس دادگستری گلپایگان، در مراسم معارفه خود با اشاره به فعالیت‌های سه سال گذشته در دستگاه قضائی شهرستان گفت: در مدت تصدی مسئولیت دادستانی شهرستان گلپایگان، با تلاش خستگی‌ناپذیر همکاران قضائی، اداری و اعضای شورای حل اختلاف، موفق شدیم دستگاه قضائی شهرستان را ارتقا داده و اولین رتبه در بین حوزه‌های قضائی استان کسب کنیم و ان‌شاءالله این مسیر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تا آنجا که توان داریم، به وعده‌ها و عهدی که بسته‌ایم پایبند خواهیم بود و در مسیر تحقق عدالت و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت حجت علیه‌السلام کوتاهی نخواهیم کرد.وی به تعامل و هم‌افزایی با نهادهای مختلف شهرستان و تلاش برای ارتقای امنیت و آرامش جامعه اشاره کرد و بر استمرار این همکاری‌ها تأکید داشت.

علی‌اکبر رضایی، فرماندار گلپایگان با اشاره به جایگاه ویژه دستگاه قضائی در جمهوری اسلامی، اظهار کرد: قضا و قضاوت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و حیثیت اسلام با عملکرد مسئولان قضائی گره خورده است. مردم وقتی به دستگاه قضائی مراجعه می‌کنند، امید دارند که حقشان احقاق شود و نگاه آنان به جامعه و نظام متأثر از رفتار و عملکرد قضات است.

وی با اشاره به فعالیت‌های جناب آقای جوادی و دیگر مسئولین قضائی شهرستان افزود: در مدتی که مسئولیت دادستانی شهرستان گلپایگان بر عهده داشتند، اهتمام ویژه‌ای به احقاق حقوق مردم، نظارت دقیق بر عملکرد زیرمجموعه و تعامل سازنده با سایر دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال قضائی داشتند. این ویژگی‌ها موجب اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضائی شهرستان شده است.

وی خاطرنشان کرد: خانواده‌های مسئولین قضائی نیز در کنار آنان نقش مهمی ایفا کرده‌اند و با همراهی و فداکاری خود، زمینه خدمت بهتر به مردم را فراهم کرده‌اند.