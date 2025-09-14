شهید گمنام در گلزار شهدای بهشت فاطمه (س) قرچک دفن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: آرامستان بهشت فاطمه (س) شهرداری در هفته دفاع مقدس میزبان تدفین شهید گمنام خواهد بود.

شهردار قرچک در ادامه گفت: در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس، مراسم تشییع و تدفین یک شهید گمنام در گلزار شهدای آرامستان بهشت فاطمه (س) برگزار می‌شود.

وی افزود: مزار شهدای گمنام نه تنها مکانی معنوی و مورد احترام مردم است، بلکه نمادی از هویت، رشادت و استقامت ملت ایران به شمار می‌رود و شناخت بیشتر از این شهیدان می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل امروز جامعه باشد.

شهردار قرچک با تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصریح کرد: مدیریت شهری قرچک در راستای پاسداشت این فرهنگ والامقام، مراسم تدفین شهید گمنام را در گلزار شهدای آرامستان برگزار خواهد کرد و مقدمات این آئین معنوی به طور کامل آماده شده است.

خرمی شریف در پایان گفت: گلزار شهدای آرامستان بهشت فاطمه (س) با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان و همراه با احداث دو سوله فرهنگی، شامل المان به مساحت ۳۵ متر مربع و دو سوله به مساحت ۸۳۲ متر مربع، همزمان با برگزاری مراسم تدفین این شهید گرانقدر به بهره‌برداری خواهد رسید.