شهید گمنام در گلزار شهدای بهشت فاطمه (س) قرچک دفن می شود

قرچک- شهردار قرچک گفت: آرامستان بهشت فاطمه (س) شهرداری در هفته دفاع مقدس میزبان تدفین شهید گمنام خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: آرامستان بهشت فاطمه (س) شهرداری در هفته دفاع مقدس میزبان تدفین شهید گمنام خواهد بود.

شهردار قرچک در ادامه گفت: در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس، مراسم تشییع و تدفین یک شهید گمنام در گلزار شهدای آرامستان بهشت فاطمه (س) برگزار می‌شود.

وی افزود: مزار شهدای گمنام نه تنها مکانی معنوی و مورد احترام مردم است، بلکه نمادی از هویت، رشادت و استقامت ملت ایران به شمار می‌رود و شناخت بیشتر از این شهیدان می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل امروز جامعه باشد.

شهردار قرچک با تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصریح کرد: مدیریت شهری قرچک در راستای پاسداشت این فرهنگ والامقام، مراسم تدفین شهید گمنام را در گلزار شهدای آرامستان برگزار خواهد کرد و مقدمات این آئین معنوی به طور کامل آماده شده است.

خرمی شریف در پایان گفت: گلزار شهدای آرامستان بهشت فاطمه (س) با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان و همراه با احداث دو سوله فرهنگی، شامل المان به مساحت ۳۵ متر مربع و دو سوله به مساحت ۸۳۲ متر مربع، همزمان با برگزاری مراسم تدفین این شهید گرانقدر به بهره‌برداری خواهد رسید.

