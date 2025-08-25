افتتاح دهمین سرای محله قرچک با نام آپادانا در منطقه باقرآباد قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف، پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از افتتاح دهمین سرای محله قرچک با نام «آپادانا» در منطقه باقرآباد خبر داد.
خرمی شریف با اعلام این خبر گفت: در راستای ارتقای رفاه شهروندان و افزایش سرانههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، سرای محله آپادانا بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: سرای محلهها با هدف بسترسازی و جلب مشارکتهای مردمی، شناسایی ظرفیتها و توانمندیها و ارتقای سطح آگاهی شهروندان فعالیت میکنند.
شهردار قرچک با اشاره به مشخصات این مرکز فرهنگی تصریح کرد: سرای محله آپادانا در دو طبقه و با مساحت یک هزار مترمربع ساخته شده و شامل ۱۲ کلاس آموزشی است که به زودی در اختیار اهالی قرار خواهد گرفت.
خرمی شریف در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح این سرا تحولی بزرگ در ارتقای فرهنگ و آموزشهای شهروندی در منطقه خواهد بود.
