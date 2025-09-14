  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

ناوگان صمود: برای امنیت‌مان برنامه‌ریزی فشرده‌ای انجام داده‌ایم

ناوگان صمود: برای امنیت‌مان برنامه‌ریزی فشرده‌ای انجام داده‌ایم

ناوگان بین المللی صمود (پایداری) در بیانیه ای اعلام کرد که با توجه به تهدیدات وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، برای امنیت شان برنامه‌ریزی فشرده‌ای انجام داده‌ اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ناوگان بین المللی صمود (پایداری) امروز یکشنبه اعلام کرد: ۱۸ کشتی دیروز از کاتانیا در ایتالیا، (برای شکستن محاصره غزه) حرکت کردند.

ناوگان صمود در ادامه اضافه کرد: با توجه به تهدیداتی که توسط بن گویر (وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) علیه مسافران ناوگان صادر شد، ما برنامه‌ریزی امنیتی فشرده‌ای را برای افزایش ایمنی خود انجام داده‌ایم.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود سازمان دهندگان ناوگان بین المللی صمود (پایداری) تاکید کردند که قرار است کشتی‌هایی از سمت تونس و یونان نیز طی امروز به سمت نوار غزه حرکت کنند و به کشتی‌های مذکور در آب‌های بین المللی بپیوندند.

این مسئولان گفته بودند که ناوگان صمود بزرگترین تلاش دریایی جهانی برای شکستن محاصره نوار غزه به شمار می‌رود و سرنشینان این کشتی‌ها برای بی اثر کردن اقدام غیر قانونی رژیم صهیونیستی در محاصره نوار غزه تلاش می‌کنند.

کد خبر 6589524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها