به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ناوگان بین المللی صمود (پایداری) امروز یکشنبه اعلام کرد: ۱۸ کشتی دیروز از کاتانیا در ایتالیا، (برای شکستن محاصره غزه) حرکت کردند.
ناوگان صمود در ادامه اضافه کرد: با توجه به تهدیداتی که توسط بن گویر (وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) علیه مسافران ناوگان صادر شد، ما برنامهریزی امنیتی فشردهای را برای افزایش ایمنی خود انجام دادهایم.
این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود سازمان دهندگان ناوگان بین المللی صمود (پایداری) تاکید کردند که قرار است کشتیهایی از سمت تونس و یونان نیز طی امروز به سمت نوار غزه حرکت کنند و به کشتیهای مذکور در آبهای بین المللی بپیوندند.
این مسئولان گفته بودند که ناوگان صمود بزرگترین تلاش دریایی جهانی برای شکستن محاصره نوار غزه به شمار میرود و سرنشینان این کشتیها برای بی اثر کردن اقدام غیر قانونی رژیم صهیونیستی در محاصره نوار غزه تلاش میکنند.
