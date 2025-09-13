به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ناوگان صمود مراکش در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که ۲۳ کشتی متعلق به این ناوگان روز شنبه به سمت بندر بنزرت در شمال مراکش می‌روند تا از آنجا عازم نوار غزه شوند. این ناوگان امیدوار است با وجود اخبار موجود در خصوص مانع تراشی رژیم صهیونیستی در مسیر حرکت آنها، بتوانند محاصره را بشکنند.

این مطلب در یک کنفرانس مطبوعاتی بیان شد که در آن غسان الهنشری و نبیل الشنوفی، اعضای هیئت مدیره ناوگان پایداری مراکش در بندر سیدی بوسعید در شمال تونس صحبت کردند.

الهنشری گفت: ما ۲۳ کشتی آماده حرکت داریم و تسهیلاتی از سوی مقامات در مورد ورود کشتی‌ها از اسپانیا به تونس دریافت کرده‌ایم.

الشنوفی نیز توضیح داد که تعداد کشتی‌های مراکشی که از تونس خارج خواهند شد، ۲۳ کشتی است که در بنادر سیدی بوسعید و قمرت استقرار می‌یابند و کشتی‌های اروپایی نیز به تدریج در روزهای آینده به بندر بنزرت می‌رسند.