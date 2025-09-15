به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، در ناوگان بین المللی صمود تعدادی از شخصیت‌های معروف جهان عرب و کشورهای غیر عربی نیز حضور دارند. کشتی‌های این ناوگان به تازگی حرکت خود را به سمت نوار غزه با هدف شکستن محاصره این باریکه آغاز کرده‌اند.

خمیس البحری هنرمند تونسی، باسل رمسیس کارگردان مصری، ایفون ریدلی خبرنگار انگلیسی، المرتضی اطفیل نماینده پارلمان موریتانی، ماری مزمیور نماینده فرانسوی، مروان بن قطایه یکی از مسئولان جنبش حمایت از غزه در الجزایر، محمد امین بالنور پزشک تونسی، مندلا نوه نلسون ماندلا، عمر الحاسی نخست وزیر اسبق لیبی، عبدالباری بوزناده نماینده الجزایری، یوسف عجیسه نماینده الجزایری، وائل نوار فعال تونسی، نادر النوری فعال مالیزیایی و مشتاق احمد خان نماینده سابق پاکستان از جمله این شخصیت‌ها هستند.