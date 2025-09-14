تجمع مردم استانبول در حمایت از ناوگان جهانی «صمود»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، جمعی از مردم استانبول با فراخوان انجمن حقوق اندیشه و آموزش آزاد در حمایت از ناوگان جهانی «صمود» که از ۴۴ کشور جهان با هدف شکستن محاصره غزه عازم این منطقه شدهاند، پس از نماز عشا در محله فاتح تجمع کردند.
این برنامه با تلاوت آیاتی از قرآن آغاز و پس از آن سرودهایی در حمایت از غزه و ناوگان جهانی صمود اجرا شد.
رضوان کایا، رئیس انجمن حقوق اندیشه و آموزش آزاد در این تجمع اعلام کرد: دو سال است در حمایت از مقاومت مردم غزه که با وجود هزاران شهید در برابر دشمن سر خم نکردهاند، در میدانها حضور داریم؛ تاریخ صهیونیستها، تاریخ قتلعام و وحشیگری است. مسلمانان سالهاست که این موضوع را ابراز میکنند، اما امروز تمام جهان از وحشیگری آنها آگاه شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: ناوگان جهانی صمود، صهیونیستها را در سراسر جهان محکوم کرد، هزاران نفر از کشورها و ادیان مختلف علیه اشغالگران گرد هم آمدهاند و این بزرگترین دستاورد برای مردم غزه است.
