رژیم صهیونیستی هیچ خط قرمزی برای تجاوز نمی شناسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته محمودآباد با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر، آن را یکی از رویدادهای بیسابقه و هشداردهنده در منطقه غرب آسیا دانست و تأکید کرد: این حمله با هدف ترور رهبران مقاومت فلسطین، بهویژه حماس، انجام شد و پیامدهای مهمی برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی به همراه دارد.
وی با بیان اینکه اتکای صرف به قدرتهای خارجی برای تأمین امنیت، اقدامی خطرناک و غیرقابل اعتماد است، افزود: حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز ممکن است در معرض تهدید قرار گیرند.
حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: این حمله نشان داد که رژیم صهیونیستی هیچ خط قرمزی در برابر هیچ کشوری نمیشناسد و حتی کشورهای همپیمان آمریکا نیز از تجاوز آن در امان نیستند.
امام جمعه محمودآباد با اشاره به تضعیف اعتماد به دیپلماسی بینالمللی در پی این حمله، اظهار داشت: هیچ کشوری در منطقه از تهاجم این رژیم در امان نیست، حتی اگر روابط غیررسمی یا نقش میانجیگرانه داشته باشد.
وی بیان کرد: این واقعه ضرورت اتحاد منطقهای، تقویت توان دفاعی مستقل و کاهش وابستگی به قدرتهای خارجی را بیش از پیش آشکار کرده است.
وی همچنین بر اهمیت آگاهی افکار عمومی جهانی نسبت به ماهیت تهاجمی رژیم صهیونیستی تأکید کرد و گفت: افزایش فشار بینالمللی برای مهار این رژیم ضروری است.
امام جمعه محمودآباد اضافه کرد: عبرت اصلی این حادثه آن است که امنیت واقعی تنها از طریق همبستگی، استقلال و مقاومت حاصل میشود و عادیسازی روابط با رژیمهای متجاوز تنها یک حیله محسوب میشود.
حجتالاسلام موسوی به حرکت بینالمللی کاروان دریایی صمود اشاره کرد و آن را نمادی از همبستگی جهانی با مردم مظلوم غزه دانست.
وی گفت: این کاروان که از بنادر مدیترانهای همچون بارسلونا و تونس به سوی سواحل غزه در حرکت است، متشکل از دهها کشتی حامل کمکهای بشردوستانه از جمله غذا، دارو و اقلام ضروری برای بقاست و بزرگترین تلاش دریایی تاریخ برای شکستن محاصره غزه به شمار میرود.
وی افزود: ناوگان جهانی صمود با بیش از هفتاد کشتی از چهلوچهار کشور و همراهی صدها فعال اجتماعی و چهرههای شناختهشده بینالمللی، نه تنها یک حرکت فیزیکی، بلکه فریادی اعتراضی علیه محاصره غیرانسانی و نسلکشی مداوم در فلسطین است.
امام جمعه محمودآباد در پایان خاطرنشان کرد: اهمیت این کاروان را نباید صرفاً در موفقیت آن در پهلوگیری در غزه جستوجو کرد. نفس این حرکت، خود یک پیروزی بزرگ و نماد بیداری وجدانهای جهانی است. امروز، غزه تنها یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه معیاری برای سنجش انسانیت و عدالتخواهی در جهان است.
نظر شما