حرکت کاروان دریایی صمود فریاد بشریت علیه ظلم اسرائیل و آمریکا است

گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی، در خطبههای نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنهای برگزار شد، اظهار کرد: حرکت کاروان دریایی صمود برای کمک رسانی به مردم غزه فریاد بشریت علیه ظلم و ستم اسرائیل و آمریکا ^
است.
وی در ادامه افزود: حرکت امروز فلسطین و ایستادگی این مردم در مقابل ظلم، از جنس حرکت امام حسین (ع) در کربلاست و همانطور که امام حسین موجب هدایت بشریت شد، این ایستادگی مردم غزه در برابر ظلم اسرائیل، مردم دنیا را آگاه و هدایت میکند.
امام جمعه شیروان همچنین با اشاره به نگرانی مردم درباره مذاکرات اظهار داشت: با توجه به تجربه مذاکرات دهه ۹۰، این نگرانیها به حق است، چرا که در آن دوره مردم به مذاکرهکنندگان اعتماد کردند و از آنها حمایت نمودند، اما خطوط قرمز رهبری، مجلس و مردم زیر پا گذاشته شد.
حجتالاسلام غلامی در ادامه با اشاره به ضعف خراسان شمالی در حوزه ارتباطات و راهها، سه پروژه مهم شامل آزادراه مشهد-بجنورد، راهآهن مشهد-گرگان و مسیر اوغاز-باجگیران را به عنوان مطالبات مردم از مسئولین مطرح کرد و افزود: تحقق پیشرفت و آبادانی استان در گرو احداث این سه پروژه است.
نظر شما