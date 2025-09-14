هشدار تخریب محصولات کشاورزی درپی بارش شدید و تگرگ در ۲ استان کشور

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: طی پنج روز آینده در استان اردبیل، استانهای ساحلی دریای خزر، ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و برخی نقاط آذربایجان شرقی، در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
وی افزود: تا فردا (دوشنبه، ۲۴ شهریور) علاوه بر مناطق ذکر شده، در بخشهایی از خراسان شمالی نیز در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات آذربایجان شرقی احتمال بارش تگرگ وجود دارد. شدت بارشها امروز در استانهای گیلان و مازندران ادامه خواهد داشت و در نوار شمالی کشور کاهش دما تا روز یکشنبه پیش بینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: طی پنج روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان، برخی نقاط استانهای هرمزگان و فارس، بهویژه در ساعات بعدازظهر رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیشبینی میشود.
وی افزود: تا فردا در شمال شرق، شرق، مرکز، استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز، مرکز، غرب و جنوب غرب کشور نیز در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با احتمال گردوخاک رخ خواهد داد.
ضیائیان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۲۳ شهریور) صاف همراه با وزش باد و در برخی ساعات وزش باد شدید با احتمال گردوخاک پیشبینی میشود. دمای هوای تهران در این مدت حداکثر ۳۳ و حداقل ۱۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی از صدور هشدار نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در شمال کشور خبر داد و گفت: امروز (یکشنبه، ۲۳ شهریور) و فردا (دوشنبه، ۲۴ شهریور) در استانهای گیلان و مازندران رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، کاهش دما، در برخی نقاط گردوخاک و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی کشور در پایان تاکید کرد: به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها، سیلابی شدن مسیلها، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای موقت نیز وجود دارد.
