به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ضرابی، کارشناس هواشناسی، با بیان اینکه امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) شرایط جوی نوار شمالی کشور تحت تأثیر رگبار و رعد و برق قرار دارد، گفت: موج بارشهای فعلی تا روز سهشنبه (۲۵ شهریور) در استانهای ساحلی دریای خزر فعال خواهد بود و پس از وقفه کوتاه، موج بعدی از روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) از سمت شمال غرب وارد کشور میشود.
وی افزود: در جنوب شرق کشور نیز جریانات دریایی به خشکی، شرایط را برای ابری شدن آسمان و بارش پراکنده فراهم کرده است. تمرکز بارشهای روز گذشته بیشتر در استان گیلان بود و امروز نیز این مناطق فعال هستند. بهطور نمونه، بیشترین بارش در آستارا به ۶۳ میلیمتر رسید و رامسر نیز همچنان زیر بارش قرار دارد.
ضرابی با اشاره به شدت بارشها در شرق استان اردبیل، بخشهایی از گیلان و غرب مازندران گفت: این بارشها میتواند باعث سیلاب و آبگرفتگی در مناطق پرتراکم شود، بنابراین رانندگان به ویژه در جادههای مواصلاتی سلسله البرز به استانهای ساحلی خزر احتیاط کنند. لغزندگی و احتمال ریزش سنگ در ساعاتی با مه غلیظ، ریسک تردد را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: فردا (یکشنبه، ۲۳ شهریور) علاوه بر استانهای ساحلی خزر، بارش پراکنده در شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی پیشبینی میشود و در ارتفاعات استانهای تهران، البرز و قزوین نیز آسمان ابری و احتمال بارش پراکنده وجود دارد. در جنوب کشور، بخشهایی از سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و فارس نیز بعد از ظهر فردا و پس فردا بارندگی خواهند داشت.
این کارشناس هواشناسی افزود: روند کاهش دما که از پنجشنبه گذشته آغاز شد، در نوار شمالی کشور ادامه دارد. دمای مشهد مقدس نسبت به روز گذشته ۶ درجه کاهش یافته و به ۲۹ درجه رسیده است و تهران نیز ۳ درجه خنکتر شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وزش باد در شمال شرق و شرق کشور، به ویژه در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال سیستان و بلوچستان، بخشهایی از کرمان و یزد ادامه دارد. در جنوب تهران و استانهای قم و مرکزی نیز افزایش سرعت باد ممکن است باعث کاهش کیفیت هوا شود. شرایط مشابهی نیز در استانهای ایلام و خوزستان پیشبینی میشود.
نظر شما