ورود موج جدید بارش‌ها به کشور از روز چهارشنبه

کارشناس هواشناسی گفت: موج بارش‌های فعلی تا روز سه‌شنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر فعال خواهد بود و پس از وقفه کوتاه، موج بعدی از روز چهارشنبه از سمت شمال غرب وارد کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ضرابی، کارشناس هواشناسی، با بیان اینکه امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) شرایط جوی نوار شمالی کشور تحت تأثیر رگبار و رعد و برق قرار دارد، گفت: موج بارش‌های فعلی تا روز سه‌شنبه (۲۵ شهریور) در استان‌های ساحلی دریای خزر فعال خواهد بود و پس از وقفه کوتاه، موج بعدی از روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) از سمت شمال غرب وارد کشور می‌شود.

وی افزود: در جنوب شرق کشور نیز جریانات دریایی به خشکی، شرایط را برای ابری شدن آسمان و بارش پراکنده فراهم کرده است. تمرکز بارش‌های روز گذشته بیشتر در استان گیلان بود و امروز نیز این مناطق فعال هستند. به‌طور نمونه، بیشترین بارش در آستارا به ۶۳ میلی‌متر رسید و رامسر نیز همچنان زیر بارش قرار دارد.

ضرابی با اشاره به شدت بارش‌ها در شرق استان اردبیل، بخش‌هایی از گیلان و غرب مازندران گفت: این بارش‌ها می‌تواند باعث سیلاب و آب‌گرفتگی در مناطق پرتراکم شود، بنابراین رانندگان به ویژه در جاده‌های مواصلاتی سلسله البرز به استان‌های ساحلی خزر احتیاط کنند. لغزندگی و احتمال ریزش سنگ در ساعاتی با مه غلیظ، ریسک تردد را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: فردا (یکشنبه، ۲۳ شهریور) علاوه بر استان‌های ساحلی خزر، بارش پراکنده در شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و قزوین نیز آسمان ابری و احتمال بارش پراکنده وجود دارد. در جنوب کشور، بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و فارس نیز بعد از ظهر فردا و پس فردا بارندگی خواهند داشت.

این کارشناس هواشناسی افزود: روند کاهش دما که از پنجشنبه گذشته آغاز شد، در نوار شمالی کشور ادامه دارد. دمای مشهد مقدس نسبت به روز گذشته ۶ درجه کاهش یافته و به ۲۹ درجه رسیده است و تهران نیز ۳ درجه خنک‌تر شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزش باد در شمال شرق و شرق کشور، به ویژه در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال سیستان و بلوچستان، بخش‌هایی از کرمان و یزد ادامه دارد. در جنوب تهران و استان‌های قم و مرکزی نیز افزایش سرعت باد ممکن است باعث کاهش کیفیت هوا شود. شرایط مشابهی نیز در استان‌های ایلام و خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

