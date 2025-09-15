صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۲۴ شهریور) بارش پراکنده در استانهای گیلان، مازندران، اردبیل و ارتفاعات البرز پیشبینی میشود.
وی افزود: در گیلان و مازندران رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید رخ خواهد داد و این شرایط روزهای سهشنبه (۲۵ شهریور) و چهارشنبه (۲۶ شهریور) در شمال آذربایجان شرقی، برخی مناطق اردبیل، گیلان و غرب مازندران ادامه خواهد داشت.
ضیائیان با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی گفت: پنجشنبه ۲۷ شهریور نیز در ارتفاعات البرز و برخی مناطق غرب کشور بارش پراکنده رخ میدهد. همچنین طی پنج روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط استان هرمزگان و شرق فارس در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی، رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
وی درباره وزش بادهای شدید در نواحی مختلف کشور ادامه داد: امروز در استانهای قزوین، البرز و تهران و همچنین طی سه روز آینده در شمال شرق و پنج روز آینده در منطقه زابل، وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک دور از انتظار نیست.
رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی با اعلام هشدار نارنجی برای استانهای شمالی تصریح کرد: بارشهای سنگین در گیلان و مازندران احتمال وقوع سیلاب را بهویژه در مناطق مستعد افزایش داده است.
وی افزود: در اردبیل و آذربایجان شرقی بهویژه محدوده ارس نیز احتمال بارش شدید، رعدوبرق و وقوع سیل وجود دارد. علاوه بر این، برای گلستان، سمنان، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز، قزوین و زنجان نیز هشدار مشابه صادر شده است.
ضیائیان با اشاره به شرایط شرق کشور بیان کرد: در شرق کشور بهویژه سمنان و اصفهان، وزش باد و گردوخاک محسوس خواهد بود و سرعت باد در برخی ساعات افزایش مییابد. همچنین کاهش محسوس دما تا اواسط هفته در بسیاری از مناطق کشور رخ میدهد و هوای خنک و پاییزی غالب خواهد شد.
وی در پایان گفت: آسمان تهران امروز ۲۴ شهریور صاف و از بعدازظهر همراه با افزایش سرعت باد پیشبینی میشود. حداکثر دمای تهران به ۳۰ درجه سانتیگراد و حداقل دما به ۱۹ درجه سانتیگراد میرسد.
