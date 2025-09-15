  1. اقتصاد
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

هشدار بارش‌های شدید در نوار شمالی کشور؛ وقوع سیلاب در گیلان و مازندران

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: از امروز دوشنبه، ۲۴ شهریور تا چهارشنبه، ۲۶ شهریور در نوار شمالی و جنوب شرق کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به پیش‌بینی پنج روزه وضعیت جوی کشور اظهار کرد: از امروز دوشنبه، ۲۴ شهریور، تا چهارشنبه، ۲۶ شهریور، در نوار شمالی کشور به‌ویژه استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز در برخی مناطق استان گلستان و ارتفاعات البرز نیز رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق رخ خواهد داد و بیشترین شدت بارش‌ها در استان‌های گیلان و مازندران خواهد بود. باتوجه به احتمال وقوع بارش‌های شدید و ناگهانی، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، احتیاط لازم را داشته باشند.

گودرزی ادامه داد: طی پنج روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی هرمزگان و جنوب شرق فارس، در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب خیزش گردوخاک در مناطق مستعد شود.

وی با بیان اینکه در سه روز آینده در شمال شرق، شرق کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب پدیده باد و گردوخاک ادامه دارد، افزود: بیشترین شدت آن در منطقه زابل در شمال استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش محسوس دما در بیشتر مناطق کشور، شرایط جوی حاکی از ورود تدریجی به فصل پاییز است.

کد خبر 6589829
زهره آقاجانی

