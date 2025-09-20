صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران افزود: امروز (شنبه ۲۹ شهریور) با نفوذ جریانهای شمالی به سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی ابرناکی، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش دما پیشبینی میشود.
وی افزود: روز یکشنبه (۳۰ شهریور) با عبور سامانه بارشی از نوار شمالی کشور، علاوه بر تقویت بارش و وزش باد شمالی در سواحل دریای خزر، در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و دامنههای جنوبی البرز شامل زنجان، قزوین، البرز و تهران نیز ابرناکی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رخ میدهد. همچنین در نوار شرقی کشور وزش باد شدت میگیرد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی گفت: روز دوشنبه (۳۱ شهریور) در گیلان، مازندران، غرب گلستان و دامنههای جنوبی البرز در استانهای قزوین، البرز و تهران ابرناکی، رگبار باران و رعد و برق ادامه دارد. به تدریج از اوایل شب، شدت وزش باد در نوار شرقی کشور افزایش یافته و در مناطق شرقی بهویژه زابل، پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل است.
وی ادامه داد: روز سهشنبه (یکم مهر) نیز وزش باد در نوار شرقی کشور ادامه خواهد داشت و تنها در دامنههای البرز مرکزی واقع در مازندران، البرز و تهران و همچنین ارتفاعات جنوب استانهای کرمان و فارس افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
ضیائیان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۲۹ شهریور) صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک پیشبینی میشود و دمای هوای تهران بین ۲۱ تا ۳۱ درجه سانتیگراد در نوسان است.
