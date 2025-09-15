سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی این فرماندهی با انجام اقدامات هوشمندانه و با اشراف اطلاعاتی خود از دپوی مقادیری چوب بلوط در انباری در یکی از محلات شهرستان مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد افزود: با انجام تحقیقات میدانی محل نگه داری چوب‌های بلوط شناسایی که پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در بازدید از محل، مأموران پلیس ۱۵ تن و ۲۷۰ کیلو چوب و ذغال بلوط را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش چوب و ذغال‌های مکشوفه را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه یک فرد متخلف شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.