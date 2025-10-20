جعفری: زمان ارسال فیلم به جشنواره تئاتر استانی فارس تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید جعفری در خصوص تمدید فرصت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تئاتر استان فارس گفت: امسال شاهد حضور طیف‌های مختلفی از هنرمندان جوان در کنار هنرمندان کارآزموده و فعالی هستیم که مجدداً با ارائه آثار خود به جشنواره امسال به شور و نشاط هنرمندانه این جشنواره رونقی ویژه داده اند.

وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار از ۱۵ مهر به ۳۰ مهرماه تغییر کرد ادامه داد: با همدلی و حمایت مجموعه هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس که با همه توان حامی اهالی تئاتر هستند برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره‌ای متفاوت در حال انجام است و به لطف این عزیزان توانستیم تاریخ جشنواره و به طبع تاریخ ارسال آثار را تمدید تا هنرمندان فرصت بیشتری برای تمرین و ارائه آثاری با کیفیت تر داشته باشند.

دبیر سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس افزود: با توجه به استقبال خوب هنرمندان دبیرخانه سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس روز یکم آبان از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳ نیز میزبان هنرمندان جهت ارائه فیلم آثار خواهد بود که با توجه به آغاز بازبینی‌ها از روز سوم آبان این مهلت قابل تمدید نیست.

جعفری گفت: این همدلی و حمایت از سوی مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد در کنار اعتماد و همدلی هنرمندان تئاتر باعث شده تا پس از سال‌ها مجدداً شاهد همان طور و نشاطی باشیم که لازمه هر جشنواره فرهنگی و هنری است و بی شک هر زمان تمامی عوامل برگزاری جشنواره و شرکت کنندگان همه زیر یک چتر برای ارتقا سطح کمی و کیفی تئاتر استان تلاش کنند قطعاً شاهد اتفاقاتی در شأن نام پرآوازه استان فرهنگی و هنری فارس خواهیم بود.

دبیر سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس تصریح کرد: امسال با حضور گروه‌های خلاق و در تلاش در جشنواره، نمایندگانی توانمند در مراحل بعدی و در نتیجه در فضای کلی تئاتر استان و کشور باشیم.