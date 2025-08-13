برگزاری سلسله رویداد مهارت های اجتماعی جواهرانه در شیراز

امیر همتی در گفتگو با خبرنگار مهر از از برگزاری نمایشگاه جواهرانه با موضوع رویدادهای آموزشی و مهارت‌های اجتماعی در این شهر خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف تقویت فرهنگ اسلامی، ارتقای مهارت‌های اجتماعی و ترویج ارزش‌های اخلاقی به ویژه میان نسل کودک و نوجوان، برگزار می‌گردد.

وی ادامه داد: در این مجموعه نمایشگاهی با بهره گیری از تکنیک‌های جدید بازی‌های دیجیتالی واقعیت مجازی، استفاده از بازی‌های گروهی، نقالی خوانی کودکان و سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری (برگزاری نمایشگاه و اجرای تعزیه) مفاهیمی مانند عزت نفس، ایثار، صبر، مسئولیت‌پذیری، حیا و عفت را به شهروندان آموزش خواهد داد.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز تصریح کرد: در کنار فعالیت‌های ذکر شده برای صاحبان اندیشه و نظر در قالب دیوار آزاد و گفت گوی صمیمانه به انتقال مفاهیم محتوایی هویت فردی و جمعی حوزه بانوان اجرا خواهد شد.