به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی با موضوع «بازآفرینی تجربههای زندگی امروز در ادبیات داستانی» همراه با آئین رونمایی و جشن امضای تازهترین آثار تولیدشده در بخش ادبیات داستانی حوزه هنری فارس برگزار خواهد شد.
در این نشست بهزاد دانشگر، نویسنده و منتقد شناختهشده و مدیر دفتر ادبیات داستانی حوزه هنری کشور حضور خواهد داشت.
دانشگر از فعالان جدی در عرصه ادبیات داستانی معاصر است و آثار متعددی از او منتشر شده که هر یک بخشی از دغدغههای فرهنگی و اجتماعی روز را بازتاب میدهد. از جمله آثار شاخص او میتوان به «ادواردو»، «تولد در لسآنجلس»، «پادشاهان پیاده»، «موکب آمستردام»، «بیبرادر» و «دخترها باباییاند» اشاره کرد.
در ادامه، از سه کتاب تازه تولیدشده در حوزه هنری فارس رونمایی خواهد شد:
۱ - «سراب سرخ» نوشته مریم فرجی، داستانی تکاندهنده در فضای جبهه مقاومت با محوریت داعش.
۲ - «جایی میان آفتابگردانها» نوشته بیژن کیا، مجموعهای از داستانهای کوتاه درباره جنگ، آپارتاید و تأثیرات آن بر جامعه و خانواده.
۳ - «مردان غروب» نوشته محمدسعید احمدزاده، مجموعهای از داستانهای کوتاه اجتماعی.
این مراسم امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در پردیس سینمایی استاد امین تارخ (بوستان جوان، میدان کوزهگری) برگزار و ورود برای عموم علاقهمندان آزاد است.
