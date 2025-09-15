  1. استانها
  2. فارس
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۱

برگزاری نشست«بازآفرینی تجربه‌های زندگی امروز در ادبیات داستانی»درشیراز

برگزاری نشست«بازآفرینی تجربه‌های زندگی امروز در ادبیات داستانی»درشیراز

شیراز-نشست تخصصی با موضوع «بازآفرینی تجربه‌های زندگی امروز در ادبیات داستانی» همراه با آیین رونمایی و جشن امضای تازه‌ترین آثار تولیدشده در بخش ادبیات داستانی حوزه هنری فارس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی با موضوع «بازآفرینی تجربه‌های زندگی امروز در ادبیات داستانی» همراه با آئین رونمایی و جشن امضای تازه‌ترین آثار تولیدشده در بخش ادبیات داستانی حوزه هنری فارس برگزار خواهد شد.

در این نشست بهزاد دانشگر، نویسنده و منتقد شناخته‌شده و مدیر دفتر ادبیات داستانی حوزه هنری کشور حضور خواهد داشت.

دانشگر از فعالان جدی در عرصه ادبیات داستانی معاصر است و آثار متعددی از او منتشر شده که هر یک بخشی از دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی روز را بازتاب می‌دهد. از جمله آثار شاخص او می‌توان به «ادواردو»، «تولد در لس‌آنجلس»، «پادشاهان پیاده»، «موکب آمستردام»، «بی‌برادر» و «دخترها بابایی‌اند» اشاره کرد.

در ادامه، از سه کتاب تازه تولیدشده در حوزه هنری فارس رونمایی خواهد شد:

۱ - «سراب سرخ» نوشته مریم فرجی، داستانی تکان‌دهنده در فضای جبهه مقاومت با محوریت داعش.

۲ - «جایی میان آفتابگردان‌ها» نوشته بیژن کیا، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه درباره جنگ، آپارتاید و تأثیرات آن بر جامعه و خانواده.

۳ - «مردان غروب» نوشته محمدسعید احمدزاده، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه اجتماعی.

این مراسم امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در پردیس سینمایی استاد امین تارخ (بوستان جوان، میدان کوزه‌گری) برگزار و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

کد خبر 6589778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها