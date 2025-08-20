  1. استانها
  2. فارس
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱

مدیر جدید امور سینمایی حوزه هنری فارس معارفه شد

شیراز- آیین تکریم و معارفه مدیر جدید امورسینمایی حوزه هنری فارس عصر چهارشنبه ۲۹ مردادماه در محل پردیس سینمایی استاد امین تارخ شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیر جدید امور سینمایی حوزه هنری فارس عصر چهارشنبه ۲۹ مردادماه در محل پردیس سینمایی استاد امین تارخ شیراز برگزار شد.

این مراسم با حضور هادی اسماعیلی مدیر عامل مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز و وحید نمازی ریاست حوزه هنری فارس برگزار شد؛ مهدی جوادی پور به عنوان مدیر امور سینمایی حوزه هنری فارس معرفی شد.

لازم به ذکر است که مؤسسه بهمن سبز بهره برداری از ۸ سالن سینمایی در شهر شیراز در مجموع ۳۰۰۰ صندلی سینمایی را بعهده دارد. سینما شیراز، سینما ایران، سینما سعدی و پردیس سینمایی استاد امین تارخ مجموعه سینماهای استان به مدیریت حوزه هنری فارس است.

مهدی جوادی پور از مدیران جوانی بود که طی دو سال گذشته مدیریت سینمایی این مجموعه در فارس را بعهده داشت و در پایان مردادماه ۱۴۰۴ جای خود را به سید مهدی موحد از مدیران باسابقه حوزه هنری فارس داد.

توسعه مخاطب در پردیس‌های سینمایی جدید و به روز رسانی سالن‌های قدیمی تر از جمله مأموریت‌های مدیر جدید این مجموعه است.

