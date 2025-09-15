کار بزرگ آذرپیرا برابر تاجدینوف؛ نماینده ایران فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد کرواسی، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا و احمد تاجدینوف در مرحله نیمه نهایی به مصاف هم رفتند که این مبارزه با نتیجه ۵ بر ۲ به سود امیرعلی آذرپیرا به پایان رسید و نماینده ایران فینالیست شد.

آذپیرا در دور نخست با نتیجه ۲ بر ۲ مقابل گانخویاگ گانباتار از مغولستان را مغلوب کرد.

وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ احمد ماگامایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مبارزه با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

امیرعلی آذرییرا فرداشب در مرحله فینال باید مقابل کایل اسنایدر آمریکایی روی تشک برود.