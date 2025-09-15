  1. ورزش
کار بزرگ آذرپیرا برابر تاجدینوف؛ نماینده ایران فینالیست شد

امیرعلی آذرپیرا در مرحله نیمه نهایی با شکست احمد تاجدینوف به مرحله فینال کشتی آزاد قهرمانی جهان راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد کرواسی، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا و احمد تاجدینوف در مرحله نیمه نهایی به مصاف هم رفتند که این مبارزه با نتیجه ۵ بر ۲ به سود امیرعلی آذرپیرا به پایان رسید و نماینده ایران فینالیست شد.

آذپیرا در دور نخست با نتیجه ۲ بر ۲ مقابل گانخویاگ گانباتار از مغولستان را مغلوب کرد.

وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ احمد ماگامایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مبارزه با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

امیرعلی آذرییرا فرداشب در مرحله فینال باید مقابل کایل اسنایدر آمریکایی روی تشک برود.

