۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

آذرپیرا راهی نیمه نهایی شد

کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان در دومین مبارزه خود در مسابقات قهرمانی جهان برابر حریف هندی خود به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم در دور سوم (یک چهارم نهایی)، به مصاف «ویکی» از هند رفت که این مبارزه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود آذرپیرا خاتمه یافت و ملی پوش کشورمان راهی نیمه نهایی شد.

امیرعلی آذرپیرا در دور نخست به مصاف گانخویاگ گانباتار از مغولستان رفت که این مبارزه با نتیجه ۲ بر ۲ به سود آذرپیرا به پایان رسید. کشتی گیر کشورمان در دور دوم رو در روی احمد ماگامایف از بلغارستان قرار گرفت و او را با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب کرد.

