محمد نخودی برنز جهانی را ضرب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات فینال و رده‌بندی ۴ وزن دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، محمد نخودی کشتی‌گیر وزن ۷۹ کیلوگرم کشورمان در مرحله رده‌بندی به مصاف تاجیف حریف آذربایجانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ٤ بر ۲ به سود نماینده کشورمان به پایان رسید. به این ترتیب محمد نخودی موفق به کسب مدال برنز مسابقات جهانی کشتی آزاد شد.

نخودی روز گذشته پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف میشل لابرویلا از پورتوریکو رفت که با نتیجه ۴ بر صفر پیروز میدان شد.

وی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «میخایلوف» حریف اوکراینی خود رفت که در این مرحله پیروز شد و راهی نیمه‌نهایی شد. اما در مرحله نیمه نهایی برابر حریف یونانی خود شکست خورد.