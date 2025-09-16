آذرپیرا به رویای دوساله قهرمان المپیک و جهان پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی آذرپیرا، کشتیگیر وزن ۹۷ کیلوگرم ایران، با پیروزی چشمگیر پنج بر دو برابر احمد تاجالدینوف، قهرمان روستبار المپیک و جهان از بحرین، به فینال رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ صعود کرد. این نخستین حضور یک کشتیگیر ایرانی در فینال این وزن پس از ۱۲ سال است. اتحادیه جهانی کشتی در واکنش به این پیروزی تاریخی نوشت:
در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ احمد تاجالدینوف، قهرمان روستبار المپیک و جهان از بحرین با پیروزی شگفتانگیز برابر کایل اسنایدر امریکایی و عبدالرشید سعدالله اف قهرمان جهان شد اما در سال ۲۰۲۵ این طلسم دو ساله توسط امیرعلی آذرپیرا کشتیگیر ایرانی شکسته شد. تاجالدینوف پس از قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۳، مدال طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس را نیز به دست آورد و از سال ۲۰۲۳ تاکنون شکستناپذیر بود و به نظر میرسید او در سالهای آتی در دستههای وزنی تسلط کامل خواهد داشت.
وقتی آذرپیرا وارد شد
امیرعلی آذرپیرا برنده مدال برنز المپیک پاریس، رؤیای دوساله تاجالدینوف را با پیروزی در نیمهنهایی مسابقات جهانی ۲۰۲۵ در زاگرب شب گذشته پایان داد. در طول این سلطنت دوساله، آذرپیرا تنها کشتیگیری بود که توانست نزدیک به شکست دادن تاجالدینوف شود. این دو در المپیک پاریس هم با یکدیگر مواجه شده بودند و کشتیگیر ایرانی با نتیجه ۳-۰ پیش بود اما در نیمه دوم چهار امتیاز از دست داد و با نتیجه ۴-۳ شکست خورد.
اما شب گذشته دیگر این اتفاق نیفتاد. آذرپیرا با دو بار بیرونکردن حریفش توانست امتیاز بگیرد اما رقیب بحرینی با یک خاک پیش افتاد. در ادامه آذرپیرا آرامشش را حفظ کرد و دوباره با بیرونکردن تاجالدینوف نتیجه را ۳-۲ کرد. تاجالدینوف تلاش کرد با دستهای بلند خود به پاهای آذرپیرا برسد اما کشتیگیر ایرانی هیچ مشکلی در دفاع از برتری خود نداشت. پس از یکی از حملات تاجالدینوف، آذرپیرا حریف را خاک کرد و کشتی را به سود خود به پایان برد. این نخستین بار در ۱۲ سال اخیر است که یک کشتیگیر ایرانی به فینال دسته وزنی ۹۷ کیلوگرم راه پیدا کرده است. پیش از این رضا یزدانی در مسابقات جهانی ۲۰۱۳ بوداپست مدال طلای ۹۶ کیلوگرم را کسب کرده بود.
آذرپیرا در فینال امروز (سهشنبه) مقابل کایل اسنایدر آمریکایی قرار خواهد گرفت، اسنایدر که در سری مسابقات رنکینگ تیرانا به یوشیدا باخته بود، در نیمهنهایی با نتیجه ۹ بر یک او را از پیش رو برداشت. کشتیگیر ایرانی در گذشته دو برد مقابل اسنایدر داشته است که اولین آن در زاگرب در سری مسابقات رنکینگ سال ۲۰۲۳ بود. دومین برد او در المپیک پاریس در مبارزه برای کسب مدال برنز رقم خورد. از سال ۲۰۱۵ تاکنون، اسنایدر در تمام مسابقات جهانی مدال کسب کرده است، از جمله طلا در سالهای ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲.
