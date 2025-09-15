  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

یونس امامی دستش از مدال کوتاه ماند

یونس امامی کشتی‌گیر وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان در مصاف با حریف روس خود شکست خورد و دستش از مدال کوتاه ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات فینال و رده‌بندی ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، یونس امامی برای کسب مدال برنز جهان به مصاف تایمراز سالکازانوف کشتی‌گیر روسی الاصل اسلواکی و دارنده ۲ مدال نقره و یک برنز جهان رفت که با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و دستش از مدال برنز کوتاه ماند و به عنوان پنجم رسید.

یونس امامی آزادکار وزن ۷۴ کیلوگرم ایران و دارنده ۲ مدال برنز جهان در گروه بازنده‌ها برابر گئورگی الباکیدزه از گرجستان با امتیاز عالی ۱۲ بر یک به برتری رسیده بود.

کشتی‌گیر وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان، در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر هرایر علیخانیان از ارمنستان با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. وی سپس مقابل سونر دمیرتاش دارنده مدال‌های برنز جهان و المپیک از ترکیه با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید اما در مرحله یک چهارم نهایی برابر کوتا تاکاهاشی از ژاپن متحمل شکست سنگین شد.

سیده فرزانه شریفی

