راه اندازی مسیرهای هوایی و دریایی از چابهار به پاکستان در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار بر اهمیت گسترش همکاری‌های مرزی با کشور پاکستان در چارچوب سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (ECO) تأکید کرد و گفت: مرزها می‌توانند به نقطه اتصال اقتصادی و امنیتی منطقه تبدیل شوند و ایران و پاکستان ظرفیت‌های زیادی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری در چارچوب اکو دارند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین به توافقات انجام شده در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان برای رسیدن حجم مبادلات به ۱۰ میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: همه امکانات در مرزهای رسمی و بازارچه‌های مرزی برای تحقق این مهم فراهم است.

وی در پایان از فراهم آوری مقدمات برقراری خط کشتیرانی چابهار به کویته و گوادر و نیز برقراری پرواز بین فرودگاه زاهدان - کویته و فرودگاه چابهار یه کراچی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با برقراری این خطوط حمل و نقلی روابط دو کشور در همه بخش‌ها تقویت و توسعه می‌یابد.