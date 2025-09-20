  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۰

انضباط بازار شرط اول اعتماد اجتماعی؛ عرضه ۴۵ تن کالای اساسی در زاهدان

زاهدان - ضمن برخورد جدی با گران فروشان کالا، ۴۵ تن از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، در نمایشگاه پاییزه زاهدان توزیع شد؛ این عرضه موجب ثبات بازار و کاهش نگرانی ها در رابطه با گرانی کالاها شد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همزمان با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای کالاهای پرمصرف، بازار این روزها شاهد نوسانات و تغییرات چشمگیر قیمت‌هاست.

افزایش تقاضا در کنار محدودیت‌های عرضه، حساسیت‌ها نسبت به گرانی و کمبود کالا را در میان مردم بیشتر کرده است. این شرایط در سیستان و بلوچستان چالشی بزرگ برای ناظران و مسئولان بازار ایجاد کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانه و نظارت دقیق بر عرضه و قیمت‌ها را بیش از پیش روشن کرده است؛ از تلاش برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی گرفته تا مقابله با گران‌فروشی، احتکار و سوءاستفاده‌های احتمالی، رقابت میان عرضه و تقاضا هر روز پررنگ‌تر می‌شود.

اعتماد عمومی نیز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای ثبات بازار محسوب می‌شود، چرا که مدیریت صحیح می‌تواند از ایجاد التهاب روانی و افزایش تقاضای هیجانی جلوگیری کند.

در حال حاضر مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دغدغه مردم سیستان و بلوچستان و انتظار آنها از مسئولان بازرسی و نظارتی استان همچون دیگر مردمان کشور، برخورد جدی و قاطعانه با گران فروشان و همچنین مدیریت بازار برای ثبات قیمت‌ها است؛ زیرا افزایش بی ثبات قیمت‌ها قدرت خرید مردم را کاهش و نگرانی آنها را همزمان با آغاز مدارس زیاد می‌کند.

تشدید نظارت‌ها بر بازار در آستانه بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدید

رئیس اداره امور اصناف اداره کل صمت استان‌سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس و افزایش تقاضای خانواده‌ها برای خرید کیف، کفش، پوشاک و لوازم‌التحریر، طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در سطح بازار آغاز شده است.

محمد خدابخشی افزود: در همین راستا تأمین و توزیع کالاهای اساسی و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم با استفاده از ظرفیت واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری در استان، از جمله اقداماتی است که در ماه‌های اخیر برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها صورت گرفته است.

بر اساس اعلام رئیس اداره امور اصناف اداره کل صمت، از ابتدای سال جاری تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ هزار و ۱۲۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، انبارها، مراکز پخش و محل‌های نگهداری کالا انجام شده است.

خدابخشی گفت: این بازرسی‌ها منجر به تشکیل ۳۰۰۴ پرونده تخلف به ارزش یک‌هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال شده است. بیشترین تخلفات گزارش شده در حوزه‌هایی همچون قاچاق، گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور معتبر و تخلفات مربوط به عرضه مواد غذایی از جمله برنج و روغن و همچنین مصالح ساختمانی از جمله سیمان بوده است.

وی افزود: در شرایطی که گرانی ناشی از تورم سالیانه، افزایش حقوق و دستمزد و هزینه‌های جانبی تولید بر بازار سایه افکنده، بسیاری از اصناف نقشی در گران فروشی ندارند و افزایش قیمت‌ها عمدتاً از سوی واحدهای تولیدی و شرکت‌های پخش اعمال می‌شود.

برخورد قاطع با سود جویان، مردم هرگونه تخلف را گزارش دهند

رئیس اداره امور اصناف اداره کل صمت استان تصریح کرد: برخورد قاطع با معدود سودجویان و محتکران که از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند در دستور کار بازرسان اداره کل صمت قرار دارد.

ایشان بیان کرد: پایش مستمر تولید، توزیع و موجودی کالاهای اساسی از طریق سامانه جامع تجارت، بازرسی مداوم از انبارها و سردخانه‌ها و رصد گلوگاه‌های احتمالی تخلفات صنفی از مهم‌ترین اقدامات در حال انجام برای جلوگیری از احتکار، عدم عرضه و گران فروشی است.

خدابخشی در پایان گفت: امروز نیاز اصلی بازار صرفاً تأمین کالاهای اساسی نیست بلکه تقویت اعتماد مردم و آرامش روانی جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد. شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران فروشی، احتکار، امتناع از عرضه یا تقلب، به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۱۲۴ مرکز نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تماس گرفته و گزارش خود را اعلام کنند.

استقبال گسترده مردم از نمایشگاه پاییزه عرضه کالاهای اساسی

مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالاهای اساسی که از ۱۹ الی ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان به همت سازمان جهاد کشاورزی استان، در شهرستان زاهدان آغاز شده است، با استقبال گسترده و بی‌نظیر مردم روبه‌رو شد.

امین عدل اظهار داشت: در نمایشگاه امسال، طراحی جدید غرفه‌ها، تنوع گسترده کالا و عرضه با قیمت مناسب در دستور کار قرار گرفت تا ضمن تکریم هم‌استانی‌ها، امکان خرید آسان‌تر، مطمئن‌تر و مطلوب‌تر برای شهروندان فراهم شود.

وی افزود: تاکنون بیش از ۴۵ تن انواع کالاهای اساسی شامل برنج، روغن، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و حبوبات در کنار محصولات تولیدی زنان توانمند استان در این نمایشگاه عرضه شده است. به گفته او، این اقدام علاوه بر کمک به تعادل و شفافیت بازار، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های بومی و حمایت از تولید داخلی نیز فراهم کرده است.

مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه با اشاره به استقبال مردم و درخواست‌های مکرر شهروندان گفت: این نمایشگاه که قرار بود زودتر به کار خود پایان دهد، با تصمیم برگزارکنندگان تا روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: احتمال می‌دهیم میزان عرضه کالا در روزهای پایانی با روند افزایشی همراه شود و مجموع کالاهای عرضه شده از مرز ۱۰۰ تن عبور کند.

اجرای دقیق قیمت‌های مصوب همراه با شفاف‌سازی زنجیره تأمین و ایجاد شبکه توزیع عادلانه در سیستان و بلوچستان می‌تواند فشار اقتصادی را تا حد زیادی کاهش دهد؛ ارتباط میان انضباط بازار و معیشت در این استان بیش از سایر مناطق به چشم می‌آید و رعایت آن می‌تواند ثبات نسبی و اعتماد اجتماعی را تقویت کند.

