به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (دوشنبه، ۲۴ شهریور) در بیستودومین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان با تاکید بر اهمیت برگزاری این نشستها گفت: اطمینان دارم برگزاری چنین رویدادهایی میتواند باعث شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری دو کشور شود.
وی افزود: این همایش با فاصله حدود یک ماه پس از همایش بازرگانی ایران و پاکستان با حضور ریاست جمهوری در اسلامآباد برگزار شد، حضور فعالان تجاری، مسئولان اتاقهای بازرگانی و شرکتهای پیشرو سرمایهگذاری نشاندهنده عمق نگاه راهبردی دو کشور به نقش و اهمیت بخشهای خصوصی به عنوان پیشرانهای توسعه اقتصادی است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمار تجارت دو کشور گفت: در سال ۱۴۰۳ حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان به سه میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار رسید که از این میزان، دو میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار سهم صادرات ایران به پاکستان و ۷۰۰ میلیون دلار مربوط به صادرات پاکستان به ایران بوده است. پاکستان در سال ۱۴۰۳ رتبه پنجم مقصد صادراتی و رتبه پانزدهم مبدا وارداتی ایران را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: در سفر اخیر رئیسجمهور ایران به اسلامآباد، هدفگذاری تجارت دوجانبه ۱۰ میلیارد دلاری مورد توافق قرار گرفت که این تصمیم نشاندهنده اراده سیاسی دو طرف برای توسعه همکاریها است.
صادق ادامه داد: هدفگذاری برای رسیدن به رقم ۱۰ میلیارد دلار در حجم تجارت خارجی، حاکی از عمق نگاه راهبردی به ظرفیتهای عظیم اقتصادی دو کشور است و میتواند باعث ایجاد جهش اقتصادی در مناسبات تجاری شود. بدون تردید، عملیاتی شدن این هدف تنها از طریق اقدامات و ارتباطات بخشهای خصوصی، کارآفرینان، تجار و سرمایهگذاران دو کشور ممکن خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران و پاکستان در حوزههای مختلف اقتصادی و بازرگانی دارای مزیتهای قابل توجهی هستند، تصریح کرد: آمادگی لازم از سوی شرکتهای ایرانی برای توسعه صادرات محصولات پتروشیمی، فرآوردههای پالایشگاهی، انرژی، انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه واردات مواد اولیه دارویی، صادرات مواد اولیه دخانی، تبادل خدمات فنی و مهندسی، همکاری در حوزههای معدنی، مصالح ساختمانی وجود دارد.
وی افزود: در راستای توسعه تجارت دو کشور، ارتقای روابط بانکی اهمیت ویژهای دارد و نیاز به ایجاد کانالهای مالی مشترک، پیگیری سازوکارهای تجارت از طریق ارزهای ملی و معرفی شرکتهای طرفین وجود دارد. همچنین، همکاری مشترک برای ایجاد شعب بانکهای تجاری در مناطق آزاد و صنعتی نیز در دستور کار است.
صادق گفت: ایجاد سه گذرگاه مرزی مشترک بین دو کشور، ضرورت توسعه و رونق بازارچههای مرزی و تشکیل بخش خصوصی دو طرف برای انجام مذاکرات و سرمایهگذاریهای مشترک، به هدف توسعه تجارت و ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک در حاشیه بازارچههای مرزی، گام مهمی در اشتغال مردم مناطق مرزی خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: ابتکارات بخشهای خصوصی برای توسعه همکاریهای بندری و دریایی و راهاندازی خطوط مستقیم کشتیرانی از بنادر کراچی، پورتقاسم و گوادر به سمت بندرعباس و بندر چابهار و بالعکس، نقش مؤثری در توسعه تجارت دو کشور خواهد داشت. همچنین، ظرفیتهای صنایع دستی نیز فرصتهای مهمی برای بخشهای خصوصی فراهم میکند و پیشنهاد میکنم با برگزاری نشستها و هفتههای فرهنگی، این ظرفیتها معرفی شود.
