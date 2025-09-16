سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی جلسهای با عنوان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در پیش از ظهر سه شنبه، «سید محمودرضا روحانی فر» به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی معارفه شد.
روحانی فر در این جلسه با بیان اینکه امیدوارم خداوند توفیق دهد بتوانم اقدامات ارزشمند و درخور شأن استان را به انجام برسانم، افزود: از تلاشها و مجاهدتهای همکاران و دیگر مسئولان تقدیر میکنم و امیدوارم توفیق یابیم ادامهدهنده راه ارزشمند ایشان باشیم.
سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود: شورای هماهنگی بدون همراهی اعضا به نتیجه نخواهد رسید و بنده تمام تلاش خود را به کار خواهم گرفت تا با همدلی و همافزایی اعضا، مسیر موفقیت استان در حوزه مقابله با مواد مخدر هموار شود.
روحانیفر با تأکید بر ضرورت افزایش اقدامات درمانی و فرهنگی در استان تصریح کرد: در حوزه درمان، حتماً برنامههای مؤثر و کارآمد برای افزایش درصد درمان معتادان دنبال خواهد شد. در حوزه فرهنگی نیز تحت پوشش قرار دادن افراد بیشتر و اجرای طرحهای اثربخش در دستور کار قرار دارد.
وی مقابله جدی با بنیانهای مالی قاچاقچیان را یکی از اولویتهای استان دانست و خاطرنشان کرد: از اقدامات و تلاشهای نیروی انتظامی استان که ضربات مؤثری به شبکههای قاچاق وارد کردهاند صمیمانه تشکر میکنم.
