دو تن مواد مخدر در خراسان جنوبی امحاء می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی صبح دوشنبه در نشت خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدردر راستای منویات مقام معظم رهبری و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری اقدام به اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر کرده است.

وی بیان کرد: انهدام دو تن مواد مخدر در شهرستان بیرجند، راه اندازی مرکز درمانی آرین شهر، برگزاری نمایشگاه ها و همایش دوچرخه سورای از جمله برنامه های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است.

زندی با اشاره به اینکه امروزه مواد مخدر ضربه های زیادی به پیکره جامعه وارد کرده است، عنوان کرد: در حال حاضر 50 درصد والدین از اعتیاد فرزندان خود آگاهی ندارند که این امر مسئولیت ما را سنگین تر کرده است.

وی تصریح کرد: یکی از موارد اصلی روی آوردن به مواد مخدر عدم آگاهی است که باید در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه باید معتاد را در جامعه بیمار تلقی کرد نه مجرم، اظهار کرد: بیکاری و عدم پذیرش معتاد توسط جامعه از جمله مشکلات معتادین است که تمایلی به ترک ندارند.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی بیان کرد: در سال جاری پنج درصد اعتبارات اشتغالزایی برای اشتغال معتادین در نظر گرفته است که این اعتبارات شامل افرادی می شود که شش ماه پاک بوده اند.

مرکز حرفه آموزی و اشتغال معتادین بهبود یافته در استان راه اندازی می شود

وی تصریح کرد:در زمینه اشتغال معتادین بهبود یافته در استان مرکز حرفه آموزی معتادین برای اولین بار در کشور با اعتبار 30 میلیون تومان راه اندازی می شود که افرادی که بعد از دوره سم زدایی به مدت شش ماه پاک بوده اند می توانند در این مرکز مهارتهای مختلف شغلی را فرا گیرند.

وی ادامه داد: در سال گذشته مرکز ماده 16 در استان راه اندازی شده است که مقرر شده است در این مرکز معتادین متهاجر و کارتن خواب ساماندهی شوند که این مرکز در استان موفق عمل نکرده است و در سال جاری به مرکز حرفه آموزی و اشتغال بهبود یافته گان تبدیل می شود.

زندی افزود: در سال گذشته در مرکز ماده 16 بیش از 282 نفرپذیرش شده اند که ریزش فعالیت های انجام شده در این مرکز بالا بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 50 درصد طلاق ها نشات گرفته از مواد مخدر است، اظهار کرد: متاسفانه 65 درصد زندانیان به صورت مستقیم و غیر مستقیم با مواد مخدر در ارتباط هستند که ما در این زمینه تلاش خواهیم کرد با همکاری دستگاه های اجتماعی استان، ائمه جمعه و سپاه استان رویکرد مبارزه با مواد مخدر را اجتماعی کنیم.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی تاکید کرد: در سال جاری تلاش خواهیم کرد که به پیکره باندهای مواد مخدر در مرزها با همکاری نیروی انتظامی ضربات محکمی وارد کنیم تا بتوانیم درصد ورودی مواد مخدر در استان را کاهش دهیم.

و با بیان اینکه بیش از 70 درصد معتادین مواد مخدر توزیع کنند گان مواد مخدر هستند،بیان کرد: با برخورد قاطع با این افراد می توانیم درصد معتادان را در استان کاهش دهیم.

سال گذشته 1200 معتاد در استان بهبود یافته اند

زندی با اشاره به اینکه سال گذشته در استان 1200 نفر بهبود یافته اند، افزود: در حال حاضر ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در چهار کمیته حقوقی و قضایی، توسعه مشارکت های مردمی، کمیته درمان وکمیته جلوگیری از عرضه فعالیت دارد.

وی بیان کرد: در سال جاری در خصوص معتادین بهبود یافته سعی خواهیم کرد آموزش های حرفه ای براساس شرایط اقلیمی استان باشد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته اعتبارات مبارزه با مواد مخدر به صورت متمرکز بوده است و نظارتی وجود نداشته است که در سال جاری مقرر شده است که اعتبارات بر اساس فعالیت هر دستگاه اختصاص یابد.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر 10 هزار نفر در مراکز درمانی استان تحت درمان هستند که در سال گذشته 1200 نفر در استان بهبود یافته اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 70 مرکز درمانی در سطح استان وجود دارد، عنوان کرد: از این تعداد پنج مرکز کاهش آسیب و 55 مرکزMMT هستند.

وی تاکید کرد: با مراکزی درمانی که به صورت غیر مجاز فعالیت می کنند و قانون را زیر پا می گذارند به شدت برخورد می شود.

فعالیت 38 سمن در حوزه پیشگیری از اعتیاد/ کشف 5 تن مواد مخدر در استان

زندی با بیان اینکه در حال حاضر 38 سمن در رابطه با پیشگیر از اعتیاد دراستان فعالیت دارند، عنوان کرد: از این تعداد 30 سمن در عرصه فرهنگی و هشت سمن در عرصه درمانی فعالیت دارند که درسال گذشته در حوزه درمان هفت میلیون تومان و در عرصه پیشگیری 23 میلیون تومان اعتبار به سمن ها پرداخت شده است.

وی افزود: طی سه ماه نخست سال جاری پنج تن و 56 کیلو گرم مواد مخدر در استان کشف شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته هشت تن و656 کیلوگرم بوده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری 170 کیلوگرم واحد صنعتی در استان کشف شده است، اظهارکرد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته 141 کیلو گرم بوده است که 11 درصد رشد داشته است.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی ادامه داد: طی سه ماه نخست سال جاری 530 گرم حشیش در استان کشف شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 140 گرم بوده است.

زندی با اشاره به اینکه مرکز درمانی سرپایی در شهرستان درمیان و سربیشه راه اندازی می شود، افزود: به معتادین تحت درمان این مراکزمتادین رایگان داده می شود.