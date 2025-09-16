به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر سه شنبه در نشست با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با بیان اینکه آب از مصادیق انفال عمومی و سرمایه‌ای ملی است، اظهار کرد: حفظ و صیانت از منابع آبی، مسئولیتی سنگین و مشترک میان همه دستگاه‌ها است و قوه قضائیه در این مسیر با جدیت و سرعت اقدام خواهد کرد.

وی تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات حوزه منابع آب در دستور کار قرار دارد و در خصوص پرونده‌های مهم، شخصاً ورود کرده و روند رسیدگی را پیگیری می‌کنم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر عنوان کرد: انتظار می‌رود شرکت آب منطقه‌ای در کنار رعایت کامل قانون، قانون‌مداری همراه با مردم داری، کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی را همواره مد نظر قرار دهد.

مهرانگیز همچنین از برنامه خود برای بازدید میدانی از منابع آب و طرح‌های توسعه منابع آبی استان در آینده نزدیک خبر داد.