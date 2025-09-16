به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با اعضای مکتب الزهرا (س) شعبه مشهد که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد با اشاره به ظرفیت خواهران طلبه اظهار کرد: با وجود بیش از سه هزار فارغ‌التحصیل حوزه‌های علمیه خواهران در استان، تاکنون تنها حدود هزار نفر از آنان شناسایی و جذب فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی شده‌اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: این موضوع بیانگر آن است که ظرفیت عظیم بانوان طلبه به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است، در حالی که باید ظرفیت‌های خواهران در عرصه تدریس، تبلیغ و پژوهش بیش از پیش استفاده شود.

وی به لزوم یکسان‌سازی برنامه‌های آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران و برادران اشاره و تاکید کرد: «علم جنسیت‌بردار نیست» و تفاوتی میان طلاب زن و مرد وجود ندارد؛ بنابراین دروس باید در سطوح مختلف به‌طور یکسان ارائه شود.

علم الهدی با بیان اینکه برای بانوانی که صرفاً قصد ورود به فعالیت تبلیغی دارند، دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی طراحی شود، ابراز کرد: مسئله فضای آموزشی و تأسیس مجتمع‌های ویژه خواهران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، ایجاد چنین مراکزی در مناطق مختلف استان به‌ویژه مناطق حاشیه‌ای، می‌تواند به جذب استعدادهای دختران دانش‌آموز کمک کرده و از آسیب‌های فرهنگی در مدارس دخترانه بکاهد.