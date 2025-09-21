به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی موجود در کشور اظهار کرد: دانشگاه آزاد باید با توجه به ظرفیت‌های آموزشی و نیروهای متخصصی که دارد در میدان فرهنگی و معنوی جامعه حضور جدی داشته باشد و به عنوان یک الگو مطرح شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به وضعیت فعلی برخی از دانشجویان که در کنار تحصیل، شاغل هستند و یا هزینه تحصیل آنان برعهده خانواده هست، افزود: امروز با توجه به مشکلات معیشتی و فشارهای مالی که برخانواده ها حاکم شده است، دانشگاه آزاد اسلامی بایستی توجه ویژه‌ای به هزینه‌ها و شهریه‌های این قشر از دانشجویان داشته باشد تا همه اقشار از شرایط برابر آموزشی در کشور برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه تحقق عدالت آموزشی باید محور مدیریت دانشگاه آزاد باشد، ابراز کرد: اگرچه شهریه‌های دانشگاه آزاد در بسیاری از موارد از مدارس غیرانتفاعی کمتر است، اما همچنان نیاز به حمایت بیشتری برای دانشجویان کم برخورداروجود دارد تا خدایی نکرده فردی به علت عدم توانایی مالی از کسب علم و تحصیل عقب نماند.

علم الهدی با تقدیر از اقدامات دانشگاه آزاد، ابراز امیدواری کرد که با مدیریت جدید، این دانشگاه بتواند در حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش مؤثرتری ایفا کند.