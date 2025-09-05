به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز نخستین روز از هفته وحدت است که به مناسبت تولد پیامبر (ص) و به ابتکار امام بزرگوار برای تقویت وحدت میان مذاهب مختلف اسلامی – سنی و شیعه – نام‌گذاری شده است.

امام‌جمعه مشهد مقدس افزود: هفته وحدت نه‌تنها مرزهای سنی و شیعه را در جامعه ما از بین می‌برد، بلکه ما را در جبهه مقابله با استکبار متحد می‌سازد؛ زیرا همان بمب اسرائیلی که بر سر مسلمان سنی فلسطینی پرتاب می‌شود، بر سر شیعه ایرانی نیز پرتاب شد، امروز خون سنی‌ها و شیعه‌ها توسط یک دشمن واحد و برای از بین بردن اسلام ریخته می‌شود.

وحدت، اکسیر اساسی مقاومت در برابر دشمن و عامل اصلی پیروزی ماست

وی ادامه داد: بنابراین باید به این نکته مهم توجه کنیم که وحدت، اکسیر اساسی مقاومت در برابر دشمن و عامل اصلی پیروزی ماست. در این جنگ ۱۲ روزه که عزیزان ما با موشک‌ها دشمن را سرکوب کردند؛ این سوال مطرح می‌شود که آیا این تجهیزات نظامی موفقیت ما را تضمین کرد یا عوامل دیگری نقش اساسی در شکست دشمن داشت.

علم الهدی خاطرنشان کرد: جریان‌های تروریستی از اطراف مرزها توسط دشمن به‌سوی کشور فرستاده شدند و با عناصر داخلی جهت ایجاد اغتشاش و تفرقه توافق کردند تا از یک‌سو با شهادت تمام فرماندهان نظامی و دانشمندان و از سوی دیگر با سوءاستفاده از مشکلات اساسی مانند نا ترازی آب، برق و گاز، یک ناامنی و آشوب داخلی در کشور ایجاد کنند تا خطر تجزیه ایران را به وجود آورند.

هدف اصلی دشمن تضعیف وحدت و انسجام مردم است

امام‌جمعه مشهد مقدس هدف اصلی دشمن را تضعیف وحدت و انسجام مردم دانست و گفت: اما همان‌گونه که نخست‌وزیر اسرائیل صراحتاً اذعان کرد، این هدف به‌دست نیامد و آن‌ها شکست خوردند؛ به همین دلیل وحدت و مقاومت مردم عامل اصلی پیروزی ما در برابر دشمن استکباری بود.

وی اضافه کرد: این مقاومت باعث شد تا تمام اقوام داخلی در کنار یکدیگر بایستند و دشمن نتوانست در برابر این همبستگی نقشه شوم خود را پیاده کند؛ درنتیجه برای تداوم این پیروزی، باید وحدت در کشورمان پایدار بماند و تداوم پیدا کند؛ در غیر این صورت توان مقاومت را از دست خواهیم داد.

علم الهدی با اشاره به موانع وحدت امت اسلامی که توسط مقام معظم رهبری بیان شد؛ عنوان کرد: این موانع و مشکلات عمدتاً از طریق کوتاهی و غفلت عاملی برای از بین بردن استمرار وحدت در جامعه ما می‌شوند. اگر بتوانیم این موانع را رفع کنیم، وحدت پایدار خواهد شد.

امام‌جمعه مشهد مقدس بابیان اینکه باید هر عقیده‌ای محترم شمرده شود، ابراز کرد: یکی از مشکلات و موانع وحدت ایجاد تفرقه بین مذاهب اسلامی است، درحالی‌که ما به یک کتاب و یک پیامبر اعتقاد و ایمان داریم و دشمن مشترکی نیز داریم. هدف دشمن تنها شیعه نیست، مسلمانان اهل سنت نیز هدف آن‌ها هستند، زیرا مردم غزه که شیعه نیستند اما همان‌طور که می‌بینیم مورد تجاوز و ظلم قرارگرفته‌اند.

عامل اصلی تفرقه در کشور دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی است

وی ابراز کرد: علاوه بر این، اختلافات قومی و ملی که از ملی‌گرایی افراطی ناشی می‌شود نیز عامل دیگری برای شکاندن وحدت بین مردم است؛ آن دسته از افرادی که به‌طور مثال در کردستان فقط به منافع قوم کرد فکر کنند، مزدور آمریکایی هستند.

علم الهدی همچنین تسلیم شدن در برابر فرهنگ غرب را از دیگر موانع وحدت در جامعه اعلام کرد و افزود: متأسفانه برخی افراد در داخل طرفدار این موضوع هستند که این عامل از بزرگ‌ترین تهدیدات برای وحدت مسلمانان است؛ همچنین مرعوب و مجذوب بودن برخی از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ما در مقابل آمریکا یکی دیگر از مشکلات تداوم انسجام و وحدت در جامعه است.

امام‌جمعه مشهد مقدس خاطرنشان کرد: ترویج جدایی دین از سیاست و ارائه نظریه‌های سیاسی متناقض با قرآن، نیز موجب تضعیف وحدت می‌شود؛ درحالی‌که هیچ آموزه‌ای بالاتر از قرآن برای حفظ اتحاد وجود ندارد. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «به ریسمان خدا چنگ بزنید تا متحد باشید»؛ در همین راستا بدون اتصال به خداوند، وحدت امکان‌پذیر نیست. در کشور ما، حبل‌الله یا ریسمان الهی همان جریان ولایت است که ما را به خداوند وصل می‌کند، بنابراین ما با جریان ولایت و پذیرش نظرات مقام معظم رهبری می‌توانیم وحدت خود را حفظ کنیم.

وی بابیان اینکه پیوند با خداوند متعال عامل اتحاد ماست و هیچ نیرویی نمی‌تواند میان ما فاصله ایجاد کند، تأکید کرد: باوجوداینکه نظرات سیاسی هر فردی قابل احترام است؛ اما در نهایت باید به رهنمودهای رهبری پایبند بمانیم. هر گروه، جریانی یا حزبی که ادعای تحقق نظرات خود را در کشور دارد، نباید به ایجاد اختلاف منجر شود؛ چراکه پذیرش حاکمیت الهی و ولایت‌فقیه است که ما را به خدا متصل می‌کند؛ بنابراین ما باید در مسیر رهنمودهای ایشان ایستادگی و مقاومت کنیم.