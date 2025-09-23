به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر سه شنبه در آئین نواختن زنگ نماز که در مدرسه دبیرستان نمونه دولتی پسرانه حاج حسن برزگر برگزار شد، با بیان اینکه مهمترین مسئله در زندگی ما محوریت داشتن خداست، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی با اقامه نماز این حقیقت را برای ما روشن میکند که محوریت خدا در تمام حرکتها برای ما قدرتمندی و نیرو میبخشد و هم در عرصه زندگی برای ما هدفدار است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی افزود: اگر خداوند متعال در تمام محورهای زندگی ما قرار گرفت، دیگر هدف ما در تمام حرکتها و اقدامات جلب رضایت خداوند خواهد بود و تمام اتکای ما نیز به ذات مقدس پروردگار است؛ این امر باعث میشود که با یاریگرفتن از قدرت خداوند بر تمام قدرتها پیروز شویم.
وی با اشاره به اینکه خداباوری، بهمراتب مهمتر از شعار دادن خدا در زندگی است، ادامه داد: وقتی خداباوری در کانون فکر و عقیده ما رسوخ و نفوذ پیدا کرد، تمام اندیشه و آرمانهای ما را این باور شکل میدهد؛ همچنین اگر در عرصه رفتاری نیز خدامحوری رخ بدهد ما دیگر در تمام کارها خدا را در نظر میگیریم و برای رضایت او قدم برمیداریم.
علم الهدی نتیجه وابستگی به خدا را بهرهمندی از پهنه قدرت لایزالی حق دانست و گفت: فردی که در زندگی بخواهد با قدرت خداوند پیش برود، هیچ مانعی بر سر راه او نیست؛ در همین راستا آنچه ارتباط با خدا را در عرصه زندگی ما شکل میدهد، نماز خواندن است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه کسی که نماز نمیخواند خدا را باور ندارد، ابراز کرد: ترک نماز به این معناست که خداوند متعال برای فرد در واقع یک نوع تخیل است و در حوزه باور او قرار نگرفته است زیرا وقتی چیزی در کانون باور ما قرار گرفت دیگر خلاف آن عمل نمیکنیم؛ درنتیجه اگر بنای برقراری ارتباط با خدا نداشته باشیم معلوم میشود خداوند را بهعنوان مبدأ هستی و قدرت باور نکردیم.
وی تأکید کرد: به غیر از نماز به هیچ وسیلهای نمیشود با خدا ارتباط برقرار کرد؛ چراکه بندگی خدا با نماز خواندن محقق میشود، پیامبر اکرم (ص) میفرماید «اگر فردی نماز خود را بدون عذر ترک کند، خداوند اعمال او را نابود میکند».
دین تنها چیزی است که در تحولات مسیر رشد و بالندگی خود را حفظ میکند
علم الهدی در ادامه سخنان خود به این موضوع تأکید کرد که شما دانش آموزان برای جامعهای متفاوت از جامعه اکنون ساخته و تربیت میشوید و ابراز کرد: شما برای آن جامعه ساخته میشوید که در آن عنصر کار و مدیریت هستید، بدانید که آن جامعه با جامعه امروز ما قابل تطبیق نیست، زیرا تحولات در تمام شئون زندگی جامعه ما بهصورت لحظهای تغییر میکند.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: زمانی شما میبینید بر اثر توطئههای دشمن اباحه گری در جامعه رشد پیدا کرده و شما فکر میکنید که دیگر دین از بین رفته است اما با یک تحولی که در جامعه پیش میآید، متوجه میشوید که همان افراد که بهظاهر دین را قبول ندارند، متدین میشوند و جامعه دینی را در عرصه دیگری متحول میکنند.
وی خطاب به دانش آموزان گفت: شما بهعنوان کسی که در ابتدای زندگی خود قرار دارید، آرمانها و هدفهایی دارید که در محاسبه امروز جامعه است، اما باید دقت کنید که جامعه ما در دست تحول است و آن جامعهای که شما میخواهید در آن به موقعیت برسید با اکنون مطابقت ندارد؛ تنها چیزی که در این تحولات مسیر رشد و بالندگی خود را حفظ میکند دین است.
علم الهدی با اشاره به علت دشمنی جهان استکبار با جوامع مسلمان خاطرنشان کرد: دنیای کفر و استکبار از دینداری ما میترسد؛ بهنحویکه رئیسجمهور آمریکا اخیراً در مصاحبهاش گفته است ما بههیچوجه با ایران به اشتراک نمیرسیم زیرا دین برای آنها اصالت دارد.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی همچنین به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و افزود: این بیانیه را بخوانید؛ در آخر این بیانیه مقام معظم رهبری میفرمایند اگر انقلاب ما همین مسیر را در آینده ادامه دهد؛ به ظهور امام زمان (عج) خواهیم رسید و شما در آن همهکاره هستید.
وی تأکید کرد: عزیزان ما نیز در جریان آموزشی مشغول تربیت و نیرو ساختن برای امام زمان (عج) هستند و شما امانتی در دستان مدیران و مسئولان کشور ما هستید.
