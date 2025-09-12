به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته ۲۱ شهریور مشهد، با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با اعضای هیئت دولت، بر ضرورت روایتگری از قدرت و قوت نظام تأکید و اظهار کرد: در هفتهای که گذشت، مقام معظم رهبری تکلیفی را برای تمام مسؤولان، صاحبان تریبون و اصحاب رسانه معین فرمودندو آن این بود که همه مسؤولان و رسانهها باید «راوی قدرت و قوت نظام» باشند.
تکلیف رهبری برای صاحبان تریبون
امام جمعه مشهد ادامه داد: این کشور نیز همانند سایر کشورها ضعفها و کمبودهایی دارد اما نباید تنها به روایت این کمبودها پرداخت؛ رهبر معظم انقلاب امر فرمودند که راوی قوت و قدرت باشیم.
وی با تأکید بر اینکه نسل جدید انقلاب باید موقعیت کشور را در بستر قدرت و قوت بشناسند تا آگاهی لازم نسبت به قدرت نظام حاصل شود، خاطرنشان کرد: نمایش دستاوردهای انقلاب نشاندهنده قدرت ظاهری نظام و کشور است؛ اگر شرایط امروز با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه شود، پیشرفتها در عرصه زیرساختها غیرقابل مقایسه است.
علم الهدی به بیان برخی رشدهای زیرساختی کشور اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب تا کنون راههای کشور شش برابر شده، ظرفیت بنادر ۲۰ برابر، سدهای مخزنی و تولید برق ۱۴ برابر افزایش یافته، تولید محصولات پتروشیمی ۳۰ برابر و تولید فولاد ۱۵ برابر شده است، همچنین صادرات غیرنفتی کشور ۵۷ برابر شده، در حالیکه پیش از انقلاب صادرات غیرنفتی خاصی وجود نداشت.
قدرت کشور فرای دستاوردهای مادی است
امام جمعه مشهد با بیان اینکه در کنار توسعه علمی، دانشگاهی و پیشرفتهای دفاعی که امروز جهانیان را به تحیر واداشته، اینها تنها بخشی از دستاوردهای زیرساختی کشور است، عنوان کرد: امروز شرکتهای دانشبنیانی در کشور فعال هستند که محصولات آنها به سراسر جهان صادر میشود و حتی اروپاییها از آثار علمی آنان بهره میبرند در حالیکه پیش از انقلاب چنین ظرفیتی وجود نداشت؛ با این حال، اصل قدرت و قوت نظام در این موارد نیست؛ بلکه در «بنیه و توان درونی نظام» نهفته است.
وی با تأکید بر اینکه امروز ایران تنها کشوری است که خود برای خود تصمیم میگیرد و هیچ قدرت خارجی از بیرون برای آن تصمیمسازی نمیکند، تصریح کرد: روزی که نهضت امام خمینی (ره) آغاز شد و به پیروزی رسید، ایشان رهبری انقلاب را بر عهده داشتند، امام رهنمود و هدایت میکردند، چه چیزی باعث میشد مردم با سینه خشک در برابر گلوله و توپ بایستند؟
علم الهدی با بیان اینکه آن قدرتی که مردم در میدان حفظ کرد، قدرت خدا بود، اضافه کرد: دلها به دست خدا بود و او دلها را هدایت کرد تا مردم با سینهای بیسپر در برابر گلولهها بایستند.
اذعان آمریکا به غافلگیری در برابر انقلاب اسلامی
امام جمعه مشهد ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب، کارتر، رئیسجمهور وقت آمریکا در نامهای توبیخی به رئیس سازمان سیا نوشت «شما ۲۵ سال بر این کشور مسلط بودید و همه امکانات اطلاعاتی را در اختیار داشتید، چگونه انقلابی چنین عظیم را پیشبینی نکردید که دست ما را از ایران کوتاه کند؟» که رئیس سیا در پاسخ گفت «ما هر کاری لازم بود را انجام دادیم، اختلاف میان قومیتها را دامن زدیم، حس ایراندوستی را از بین بردیم و آنان را در کنترل گرفتیم اما یک عامل را نتوانستیم پیشبینی کنیم و هیچ کس نیز قادر به پیشبینی آن نیست و آن اینکه رهبری که ۱۳ سال از کشور دور بوده، نام و سخنانش قاچاق به ایران میآمد، اطرافیانش دستگیر شده بودند و به هیچ قدرتی متصل نبود، چگونه توانست با یک قلم و کاغذ، ۳۵ میلیون نفر را به انقلابی فرا بخواند که ریشه ما را از این کشور بکند؟»
وی با بیان اینکه آنان نمیدانستند این قدرت، قدرت خداست که با رهبری امام بهعنوان مأمور خدا بر دلها حاکم شده است، خاطرنشان کرد: امروز دشمنان در فجیعترین شکل به ما حمله میکنند، در حالیکه مردم با کمبودها و نارساییهایی از جمله ناترازی انرژی و گرانی کالاها مواجهاند، به تلاش دشمن برای کشاندن آنان به خیابان پاسخ منفی دادند و متحد پشت کشور خود ایستادند.
مردم متحد با هر اعتقادی
علم الهدی با تأکید بر اینکه حاکمیت خداوند بر دلها هنوز هم ادامه دارد، ابراز کرد: دشمن آمده بود تا این نارضایتیها را به خیابان بکشاند، اما آن زن و مرد با وجود نگرشهای مختلف و تفاوت در اعتقادات، متحد و یکپارچه در کنار رهبری و نظام ایستادند، دلهای آنان به دست خدا بود و او انسجامی آفرید که دشمن را مات و مبهوت ساخت بهگونهای که آمریکا و رژیم صهیونیستی اعتراف کردند در این حمله به اهدافشان نرسیدهاند.
امام جمعه مشهد اصل قدرت و قوت ما در همین است به همین دلیل استحکام این کشور بینظیر است و هیچ کشور و نظامی در دنیا چنین استحکامی ندارد، چراکه تنها این نظام و کشور است که به خدا وابسته است و خداوند چنین نظامی را اداره میکند.
