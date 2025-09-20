به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر شنبه در دیدار صمیمانه با طلاب جدیدالورود مدرسه سلیمانیه و مدرسه عالی فقاهت در سالن همایش‌های مدرسه سلیمانیه، مسیر طلبگی و اهمیت خدمت خالصانه برای خداوند و امام زمان را تشریح کرد.

تلاش علمی و معنوی باید در مسیر درست صرف شود

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تلاش علمی و سرمایه‌گذاری معنوی در مسیر طلبگی گفت: هر سرمایه‌ای که انسان صرف کند، اگر در مسیر صحیح نباشد، نتیجه مطلوب نخواهد داشت و حتی ممکن است با زیان مواجه شود.

وی افزود: آن مقدار که زحمت می‌کشیم و سرمایه‌گذاری می‌کنیم، اگر برای خدا و خدمت امام زمان نباشد، نه تنها نتیجه نمی‌دهد، بلکه حتی ممکن است آسیب روحی و معنوی نیز ایجاد کند.

علم الهدی خاطره‌ای از دوران نوجوانی خود بیان کرد و گفت: پدرم در ابتدا با طلبه شدن من مخالفت می‌کرد، زیرا نگران بود که مسیر دینی و روحانی من آلوده به انگیزه‌های دنیوی شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: پدرم می‌خواست مطمئن شود فرزندانش با نوکری واقعی دین و خدمت به خداوند، مسیر درست را دنبال می‌کنند و دچار انحراف نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: نوکری واقعی امام زمان (عج) یعنی کاری که صرفاً برای خدا انجام شود، نه برای جلب توجه، مقام یا شهرت؛ هر چیزی که به قصد غیر خدا باشد، مسیر را منحرف می‌کند و ارزش معنوی ندارد.

تجربه زیارت و حضور در اماکن مقدس، تقویت روحیه طلبگی

علم‌الهدی با ذکر تجربه زیارت کربلا و حضور در حرم مطهر گفت: حضور در مکان‌های مقدس، تأثیر عمیقی بر روح و انگیزه‌های طلبه دارد و فرد را به خلوص نیت و خدمت صادقانه نزدیک می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در زیارت، حتی مشاهده اشک‌ها و بی‌تابی مؤمنان، درس بزرگی برای انسان است و روحیه خدمت و نوکری خدا را تقویت می‌کند.

طلبه باید هدف و جهت مشخص داشته باشد

وی خطاب به طلاب تأکید کرد: داشتن هدف و جهت مشخص در مسیر طلبگی ضروری است؛ طلبه بدون هدف و جهت، مانند کسی است که بی‌حوصله و بی‌جهت زندگی می‌کند. همه فعالیت‌ها و تلاش‌های طلبه باید در راستای نوکری امام زمان و خدمت به مردم باشد.

علم‌الهدی به اهمیت تربیت طلاب جوان اشاره کرد و اظهار داشت: طلبه‌های امروز باید توانمند، با انگیزه و متعهد به اصول اخلاقی و دینی باشند تا در آینده نقش مؤثری در جامعه اسلامی و نشر آموزه‌های دینی ایفا کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: طلبه باید مهارت‌های علمی و اخلاقی را در کنار هم داشته باشد و همواره با خلوص نیت در مسیر دین و خدمت به جامعه حرکت کند.

نوکری واقعی، پاسخ به نیازهای روز جامعه

وی تأکید کرد: نوکری امام زمان و خدمت به خدا باید پاسخگوی مسائل و مشکلات امروز جامعه باشد؛ یعنی کسی بتواند در شرایط کنونی اسلامی و اجتماعی جامعه، اثرگذار باشد و مشکلات مردم را حل کند.

علم‌الهدی با بیان خاطرات شخصی از حضور در جلسات و مجالس دینی، پرداخت و ادامه داد: تأثیرگذاری واقعی طلبه، زمانی حاصل می‌شود که از انگیزه‌های شخصی و دنیوی آزاد باشد و با قلبی پاک و خالص در مسیر خداوند قدم بردارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: همه موفقیت‌ها و تأثیرگذاری‌ها از دل خداوند و در مسیر او است و صرفاً از شهرت یا جایگاه اجتماعی نیست.

وی خاطرنشان کرد: مسیر طلبگی مسیر خدمت و نوکری خداوند و امام زمان است و هر کس با خلوص نیت در این مسیر حرکت کند، نه تنها خود بهره‌مند می‌شود، بلکه جامعه و مردم نیز از خدمات او بهره‌مند خواهند شد.

علم الهدی با اشاره به اهمیت انتخاب مسیر درست در طلبگی گفت: رئیس جمهور سابق، شهید رئیسی، نمونه‌ای از طلبه‌ای بود که مسیر خود را با هدف الهی و خدمت به امام زمان (عج) انتخاب کرد و با تلاش و پشتکار، موقعیت اجتماعی و تأثیرگذاری دینی پیدا کرد.

هدف و جهت درست، کلید موفقیت طلبه

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: هر کسی که هدف و جهت اشتباه داشته باشد، حتی اگر مسیر کوتاه‌تری برای رسیدن به موقعیت اجتماعی پیدا کند، در نهایت ضرر می‌کند. مسیر درست طلبگی نه تنها دانش و علم را تقویت می‌کند بلکه روح و انگیزه خدمت برای خدا را نیز شکل می‌دهد.

وی با اشاره به درس و تحصیل افزود: اگر کسی درس را با انگیزه الهی بخواند، ظرفیت او در خدمت به اسلام و امام زمان چند برابر می‌شود. درس خواندن، حتی اگر به ظاهر زمان و انرژی زیادی صرف کند، سرمایه‌ای است که در مسیر خدمت به مردم و دین باز می‌گردد.

علم الهدی با ذکر تجربه شخصی خود گفت: اگر دانشگاه و تحصیل را کنار بگذاریم، بسیاری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های انسانی از بین می‌رود، اما وقتی با نیت الهی و خدمت به خدا حرکت کنیم، حتی زندگی روزمره ما نیز تحت حمایت خداوند قرار می‌گیرد و نیازهای ما تأمین می‌شود.

نوکری واقعی، فراتر از مقام و موقعیت اجتماعی

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت خلوص نیت در نوکری امام زمان گفت: هر کس با انگیزه خدمت برای خدا قدم بردارد، هیچ‌گاه موقعیت یا مقام شخصی برایش مهم نیست؛ همه ظرفیت‌ها، استعدادها و توانایی‌های انسان باید در مسیر نوکری امام زمان و خدمت به دین به کار گرفته شود.

وی به شرایط کنونی انقلاب اسلامی و اهمیت حضور فعال طلاب اشاره کرد و اظهار داشت: نیرویی که امروز برای حمایت از اسلام و انقلاب لازم است ،۱۰ برابر بیشتر از سال‌های گذشته است؛ هر طلبه با استعداد و توانمند، اگر مسیر خود را با هدف الهی طی کند، می‌تواند نقش مؤثری در خدمت به جامعه و دین داشته باشد.

سرمایه اصلی خدمت، فقه و اصول است

علم الهدی خاطرنشان کرد: هر کسی که در حوزه توان علمی و فقهی داشته باشد، بیشترین سرمایه خدمتگزاری را در اختیار دارد؛ دانش، استعداد و تجربه‌های دیگر نیز مهم است اما هیچ‌چیز به اندازه فقه و اصول برای نوکری و خدمت به امام زمان ارزش ندارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: استقامت و خلوص نیت، کلید موفقیت در مسیر طلبگی است. اگر طلبه با انگیزه الهی و برای خدمت به امام زمان حرکت کند، هیچ مانعی نمی‌تواند او را از مسیر منحرف کند و تمام زندگی او تحت حمایت الهی خواهد بود. سرمایه انسانی طلبه در خدمت به دین، مهم‌ترین عامل پیشرفت و تأثیرگذاری در جامعه اسلامی است.

وی با تأکید بر اهمیت شناخت درست دین اظهار داشت: شخص اگر دین را نشناسد، حتی اگر ظاهر دین را داشته باشد، نمی‌تواند مسیر درست طلبگی را طی کند. دین باید همراه با شناخت و اخلاص باشد تا فرد بتواند در مسیر نوکری امام زمان قدم بردارد.

تلفیق درس و فعالیت اجتماعی، ضرورت مسیر طلبگی

علم الهدی ادامه داد: طلبه باید هم در درس فقه و اصول پیشرفت کند و هم در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و انقلابی نقش‌آفرینی داشته باشد. اگر امروز سرمایه علمی و فقهی طلبه افزوده شود، توان خدمت و اثرگذاری او چند برابر خواهد شد. طلبه‌ای که مسیر نوکری امام زمان را پیش گیرد، مسئولیت سنگین‌تری در جامعه دارد و باید استعداد و توان خود را برای خدمت واقعی به کار گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اخلاص در نوکری امام زمان گفت: نوکری واقعی بدون چشم‌داشت مقام، قدرت یا موقعیت شخصی است. هر طلبه‌ای که برای خدا و خدمت به دین حرکت کند، خداوند راه و امکانات او را هموار می‌کند و توفیقات الهی نصیب او می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت صبر و استقامت افزود: زندگی امروز طلبه با چالش‌ها و فرصت‌های زیادی همراه است. نباید به خاطر مشکلات و سختی‌ها از مسیر منحرف شد؛ کسی که با اخلاص و جدیت مسیر نوکری را طی کند، هر روز ظرفیت‌هایش افزوده می‌شود و می‌تواند خدمت به امام زمان و جامعه را با اثرگذاری بیشتر ادامه دهد.

توسعه اسلام و شیعه، نتیجه نوکری و مقاومت

علم الهدی خاطرنشان کرد: تلاش و ایستادگی طلاب و نیروهای انقلاب باعث گسترش گرایش مردم به اسلام و تشیع شده است؛ مقاومت و فعالیت مؤثر در مسیر دین، نه تنها رشد فردی طلبه را تضمین می‌کند بلکه توسعه اسلام در جهان را نیز به همراه دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خطاب به طلاب گفت: موقعیت‌ها و موفقیت‌ها اهمیت ندارد، مهم آن است که هر فرد با نیت خالص، تمام ظرفیت و استعداد خود را در خدمت نوکری امام زمان قرار دهد. این مسیر، سرمایه واقعی و ارزشمند طلبگی است و خداوند توفیق خدمت را به کسانی که با اخلاص تلاش می‌کنند، عطا می‌کند.