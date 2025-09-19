هوشیاری و بیداری مردم، کلید حفظ استقلال و عزت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز ۲۶ ماه ربیع‌الاول، سالروز صلح امام حسن (ع)، به قدرت رسیدن معاویه واگذاری حکومت و قدرت از طرف ایشان به بنی‌امیه بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: این روز ازجمله سیاه‌ترین و خطرناک‌ترین روزها بر امت اسلام بوده است که معاویه به قدرت رسید و نتیجه آن حکومت ۸۰ ساله بنی‌امیه شد تا اینکه این‌همه جنایت و ظلم در سایه این حکومت به وقوع پیوست.

صلح امام حسن (ع)، اجبار و فشاری از سوی مردم بود

وی ادامه داد: باید بدانیم که صلح امام حسن (ع)، جریانی در مسیر سیاست‌گذاری ایشان نبود بلکه یک صلح تحمیلی بود که از طرف مردم به امام حسن (ع) تحمیل شد؛ یعنی مردم آن زمان قدرت تحلیل نسبت به امام جامعه و حکومت‌داری نداشتند و نتیجه آن مظلومیت فوق‌العاده فجیعی شد که برای عزیزان خدا در طول اقتدار بنی‌امیه در امت اسلام به وجود آمد.

علم الهدی با طرح این پرسش که چرا مردم این صلح را به امام حسن (ع) تحمیل کردند، تصریح کرد: دلیل آن داشتن تصویر غلط از حکومت و نحوه زندگی بود؛ تصویر غلط از زندگی این بود که تمام آن را رفاه و خوش‌گذرانی می‌دانستند و تصویرشان از حکومت نیز این بود، اگر قدرتی بر جامعه مسلط شود که با هر نیرنگ و فریبی بتواند جامعه را مدیریت کند که آن‌ها بتوانند کاسبی و زندگی کنند، حکومت خوبی است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: درحالی‌که معاویه نسبت به امام حسن مجتبی (ع) مدیرتر و سیاست‌مدارتر نبود بلکه معاویه با فریبکاری مردم را به سمت خود جلب کرد و مردم این فریبکاری را به‌پای خوب حکومت کردن گذاشتند.



وی گفت: وقتی مردم به سمت معاویه رفتند و صلح تحمیلی اتفاق افتاد، امام حسن (ع) فرمودند «روزگار آن‌قدر من را پایین آورده است که مردم من را در حکومت کنار معاویه گذاشته‌اند»؛ درنتیجه وقتی بنا شد تحلیل مردم این‌قدر تنزل پیدا کند، نتیجه آن صلح اجباری می‌شود که معاویه در خطبه نماز جمعه اعلام می‌کند که همه مردهای شما غلام من و همه زنان شما کنیزان من هستند؛ به هرکسی بخواهم چیزی می‌دهم و به هرکسی نخواهم نمی‌دهم و یا اینکه زندگی در سایه استکبار این می‌شود که معاویه فرزند خود را ولیعهد معرفی می‌کند.

مراقب «لفافه‌های فضای مجازی» باشید

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: برادران و خواهران امروز نیز در لفافه‌های فضای مجازی زمزمه این تصویرها هست که چرا ما فناوری هسته‌ای و موشک باید داشته باشیم و برویم پای مذاکره و مشکلات خود را با آمریکا حل کنیم؛ چرا ما باید برای فلسطین و غزه هزینه بدهیم؛ ما بایستی در کشور خود آرام زندگی کنیم؛ این حرف‌ها و تصویرها همانند زمانی است که مردم معاویه را به حکومت رساندند.

آمریکا به دنبال تجزیه ایران است

وی ابراز کرد: شما فکر می‌کنید مشکل ما با آمریکا سر چه مسائلی است؟ مشکل آمریکا دین‌داری، استقلال و عزت ماست؛ مشکل آمریکا با ما این هست که یک ایران بزرگ در کنار اسرائیل قرار دارد که باید تجزیه شود، بااین‌وجود ما دقیقاً پای مذاکره چه مشکلی را باید با آمریکا حل کنیم و با چه قیمتی این کار باید انجام شود؛ این افراد یا از سر ناآگاهی این حرف‌ها را می‌زنند یا خودشان دست‌نشانده آمریکا هستند.

علم‌الهدی خاطرنشان کرد: برادران و خواهران، امروزی که امام حسن (ع) با معاویه قرار صلح گذاشت، معاویه گفت عهدنامه صلح را امام حسن (ع) بنویسد و من قبول دارم اما وقتی آن حضرت عهدنامه صلح را نوشتند و در مسجد کوفه به معاویه دادند، معاویه عهدنامه را زیر پایش گذاشت و گفت هرچه حسن بن علی نوشته زیر پای من است، مردم من برای حکومت کردن آمدم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی بابیان اینکه مستکبر بودن معاویه و رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌شناسد و خوی استکباری این هست که مذاکره و عهده نامه را زیر پا بگذارد، ابراز کرد: در این شرایط ما موشک نداشته باشیم که یک‌روزه مملکت ما را با خاک یکسان کنند و یا فناوری نداشته باشیم که دستمان جلوی دشمنان خودمان دراز باشد.

وی خاطرنشان کرد: تنها رفاه و آسایش مالی مطرح نیست، ما مسلمان و شیعه هستیم، جامعه ما ولایی است، زندگی برای ما روی پا ایستادن و آقایی داشتن است و اینکه در مقابل دنیا با استقلال کامل و عزت در این آب‌وخاک زندگی کردن هست.

هوشیاری و بیداری مردم، کلید حفظ استقلال و عزت کشور است

علم الهدی ابراز کرد: مردم زمان معاویه امام حسن (ع) را از دست دادند و معاویه بر آن‌ها مسلط شد اما امروز خوشبختانه با رشد آگاهی، ایمان و اعتقاد و بیداری و هوشیاری شما مردم خداوند متعال سایه مقام معظم رهبری را بر ما مسلط داشته است که ضامن اقتدار و عزت ما بوده است و هرروز بر عزت ما افزوده می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی بابیان اینکه اگر مردم آن روز هزینه عدالت امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن (ع) را می‌دادند به این ذلت و حکومت ۸۰ ساله بنی‌امیه مبتلا نمی‌شدند، اضافه کرد: امروز ما مردم نیز در سایه رهبری خوشبختانه توانستیم پای ستون خیمه این نظام بایستیم و با جان و مال هزینه عزت و استقلال خود را دادیم و ذره از این عزت و آقایی کوتاه نخواهیم آمد.

مسئولان نظام مجری فرمایشات رهبری هستند

وی گفت: مسئولین کشور نیز در هر بعدی از ابعاد و هر شأنی از شئون باید بدانند که این امت دلداده رهبری هستند و اگر آن‌ها توان اجرایی کشور را دارند، بر مسئولیت بمانند وگرنه کنار بروند و مردم را ملعبه نکنند؛ این حقیقت را باید مسئولین ما درک کنند و این وابستگی و دلبستگی مردم را به رهبری بدانند و بشناسند؛ الحمدالله شما مردم در سایه رهبری با این ایمان و عشقی که به اهل‌بیت (ع) دارید تا به امروز در کانون عزت زندگی کردید و دنیا متوجه این عزت هست و امید به خداوند متعال این عزت در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.