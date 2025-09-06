به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت هفته وحدت در مشهد با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی یک دستور قرآنی و راهبردی است، اظهار کرد: امروز هر سخن و اقدامی که به اختلاف شیعه و سنی دامن بزند، در عمل پشتیبانی از آمریکا و صهیونیست‌هاست و گناهی نابخشودنی در پیشگاه پیامبر اکرم (ص) به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به ماجرای مباهله پیامبر اکرم (ص) و دستور قرآن به همگرایی پیروان ادیان الهی، اظهار کرد: حتی پس از شکست هیئت مسیحیان نجران، خداوند پیامبر را مأمور به اعلام مشترکات و پرهیز از تفرقه کرد؛ حال چگونه ممکن است مسلمانانی که صدها نقطه مشترک اعتقادی دارند، به بهانه چند اختلاف، از هم فاصله بگیرند؟

وی با بیان اینکه تفرقه و دشمنی مذهبی طراحی استعمار برای سلطه بر امت اسلامی است، افزود: دشمنان با شگردهای مختلف می‌کوشند سوءتفاهم‌های سیاسی را به نزاع مذهبی تبدیل کنند. امروز آمریکا جریان وهابی را برای تکفیر شیعیان می‌سازد و انگلیس نیز جریانی انحرافی میان شیعیان برای توهین به اهل سنت ایجاد می‌کند تا وحدت مسلمانان را درهم بشکند.

علم الهدی با اشاره به تحولات فلسطین و عملیات «طوفان الاقصی»، گفت: این حرکت توسط برادران اهل سنت در غزه انجام شد، اما جمهوری اسلامی ایران بلافاصله از آن حمایت سیاسی و دیپلماتیک جهانی کرد. اگر وحدت نبود، چنین بسیج جهانی علیه رژیم صهیونیستی شکل نمی‌گرفت و امروز نخست‌وزیر اسرائیل به عنوان جنایتکار جنگی در انظار جهانیان معرفی نمی‌شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با هشدار نسبت به خطر بهره‌برداری دشمن از اختلافات فقهی و کلامی، تصریح کرد: اختلاف نظر علمی درون مذاهب طبیعی است، اما کشاندن آن به عرصه افکار عمومی و استفاده ابزاری برای ایجاد خصومت، حرام و نابخشودنی است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، چنگ زدن به «حبل‌الله» یعنی پناه بردن و پایبند بودن به مقام ولایت و رهبری، گفت: ولایت، نقطه اتصال جامعه اسلامی با خداست و همه گروه‌ها و سلیقه‌ها باید برای حفظ اقتدار امت اسلامی حول این محور متحد باشند.

علم الهدی بر ضرورت معرفی پیامبر به عمق افکار عمومی، اظهار داشت: محبت رسول‌الله در دل‌ها وجود دارد، اما باید شناخت و معرفت نسبت به سیره و عظمت پیامبر را نیز در ذهن‌ها نهادینه کرد تا جامعه اسلامی در مقابل دشمنان مستحکم بماند.