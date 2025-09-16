به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهزاد محمدی ظهر سه شنبه در آئین معارفه رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی اراک اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار گذشته، همواره آگاه بودیم که همه اقدامات واجد ثواب کامل نیست اما تلاش‌ها و مجاهدت‌ها اثرگذاری خود را داشته است.

وی افزود: موفقیت‌ها و دستاوردهای فرهنگی این چند سال، مرهون تلاش‌ها و زحمات بی‌دریغ هیئت‌های مذهبی، جامعه مداحان، ذاکرین، فعالان قرآنی و روحانیت استان مرکزی بوده است.

رئیس سابق تبلیغات اسلامی شهرستان اراک تصریح کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، از جمله محافل قرآنی و جشن ستاره‌ها، با تلاش فعالان فرهنگی و مذهبی به ثمر رسیده و ظرفیت مستند فعالیت‌ها همچنان حفظ شده است.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: در دوران فتنه، تلاش‌های سازمان‌یافته هیئت‌ها موجب مدیریت بهینه بسیاری از مسائل شد و آثار فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی برجای گذاشت.

وی تاکید کرد: تشکیل مجمع نخبگان فرهنگی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌ها و معرفی استعدادهای جوان در استان فراهم کرده است.

مسئول رسیدگی به امور مساجد استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر با مسئولان اجرایی، گفت: حمایت فرماندار انقلابی اراک زمینه‌ساز توسعه برنامه‌های فرهنگی در شهر شده و امید است با همکاری بیشتر، شاهد ارتقای چشمگیر فعالیت‌های فرهنگی در این استان باشیم.

وی با بیان اینکه رسانه‌های انقلابی مرجع مهم جریان فرهنگی استان مرکزی هستند، افزود: امید است با مجاهدت جمعی و حمایت مسئولان، شاهد تحقق برنامه‌های فرهنگی اثرگذار و ماندگار در استان مرکزی باشیم.