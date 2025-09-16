به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا حمزهای در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک اظهار کرد: هیئتها باید فراتر از مخاطبان ثابت عمل کرده و پیام انقلاب اسلامی را حتی به قشر خاکستری جامعه نیز منتقل کنند.
وی افزود: سلاح تبلیغات از سلاح نظامی بُرندهتر است و این اهمیت مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی در انتقال پیام انقلاب به اقشار مختلف جامعه را نشان میدهد.
حجتالاسلام حمزهای تصریح کرد: هدف از پذیرفتن این مسئولیت، خدمتگزاری و همراهی با طلاب، مبلغان، اساتید و اعضای هیئتهای مذهبی است و به دنبال کسب مقام مدیریتی نخواهم بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک ادامه داد: در شرایط کنونی تبلیغات علاوه بر محتوای دینی، باید پیام خدمات و اقتدار دستگاهها را به مردم منتقل کند و همه مدیران اجرایی در این مسیر مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، تأکید کرد: همزمان با جنگ نظامی و اطلاعاتی، جنگ تبلیغاتی نیز ادامه دارد و همه دستگاهها، مسئولان و جریانهای مردمی باید در این جهاد تبلیغاتی که رهبری آن را قطعی و فوری دانستهاند، مشارکت کنند.
نظر شما